¿Tiene la A 8 más puntos negros que el tramo balizado en el Fiouco?

Lejos de tranquilizar, las explicaciones del Gobierno sobre el accidente múltiple en la A8, en el Fiouco, provocan una mayor sensación de inseguridad ya que afirman que la colisión múltiple de este sábado tuvo lugar en una zona que no está balizada. Esto implica que la vía tiene más puntos peligrosos que ese en el que se han instalado las medidas de señalización.

El senador popular, José Manuel Balseiro, alerta sobre ello: "que los últimos accidentes tuvieran lugar fuera del tramo balizado indica que el peligro por niebla es mayor y que las medidas de seguridad actuales son insuficientes para la seguridad de los conductores".

Desde o @PPdeLugo forzaremos ao Goberno a dar explicacións no Senado sobre a “falta de seguridade” do tramo da A8 no Fioucohttps://t.co/xDnIag7r1apic.twitter.com/T1xTkJvHPJ