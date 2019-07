El Resurrection Fest sigue enamorando

El balance de la decimocuarta edición del Resurrection Fest ha sido positivo. En una semana pasaron por Viveiro más de 100.000 personas, pacíficas y que generaron pocos incidentes de gravedad.

Según los datos facilitados por Policía Nacional, Policía Local y Ayuntamiento, fueron dos las detenciones practicadas por delitos menores (hurtos de móviles), ocho intervenciones por estupefacientes, dos denuncias por agresiones y una por vejaciones de tipo sexual -que fue atendida por el Punto Lila instalado por el Ayuntamiento en el recinto del festival.

Los responsables de la organización, de seguridad y también del ayuntamiento se sienten satisfechos y destacan la gran solidaridad que se vivió en el seno del Resu con muestras como la imagen que se hizo viral en las redes -en la que un joven en silla de ruedas era izado por los fans para que disfrutar del concierto.

Dentro de de esa ola de solidaridad y buen rollo es de subrayar que fueron encontradas y devueltas varias carteras extraviadas, una de ellas hasta con mil euros en su interior que llegaron íntegros a manos del legítimo dueño.

Ni la lluvia ni los truenos...

La presencia, y persistencia, de la lluvia y la tormenta durante el primero de los días grandes no desanimó a los Resus sino que les incitó a pasarlo todavía mejor, como en el concierto de Slayer que se desarrolló en medio de una tremenda tormenta.

Twitter Slayer

El buen sabor de boca que dejó el festival entre el público ya es 'vox populi' pero también desde la organización y el Concello de Viveiro han querido trasladar sus felicitaciones a todos por el civismo y solidaridad.

Agradecimientos de la organización y cita para el 1, 2, 3 y 4 de julio de 2020

Un año más y van 14, otra edición del Resurrection Fest ha finalizado.

Ha sido nuestra edición más exitosa, agotando todos los abonos del festival hace meses, y sin duda, la más grande de todas hasta la fecha. Tras años detrás de ellos, por fin hemos conseguido cumplir uno de nuestros sueños y el de muchos otros: traer a Slipknot a Viveiro, la banda más votada por todos vosotros año tras año, y que han hecho uno de las actuaciones más esperadas en España de la última década.

No sólo eso, sino que hemos hecho historia con el último concierto en la historia de Slayer en España, el fin de una era, el adiós de una de las bandas que ha dado forma al metal extremo tal y como lo conocemos. La madre naturaleza nos brindó la oportunidad de despedir a Slayer de una de las maneras más épicas posibles, con una descarga de rayos “100% metal”, y no podemos estar más orgullosos. Eso sí, la jornada del jueves fue uno de nuestros días más duros en todos estos años. No podemos hacer más que destacar de nuevo el comportamiento ejemplar de todos vosotros durante la tormenta eléctrica que todos sufrimos, y también durante todo el festival, que se ha saldado sin incidencias graves una vez más.

Además de todo eso, hemos podido vivir un sinfín de conciertos increíbles que podríamos estar enumerando hasta mañana, y nos alegra poder decir que todo el festival ha transcurrido con normalidad y con el buen ambiente característico de convivencia del festival.

Nos gustaría dar las gracias a todos los trabajadores del festival quienes con gran esfuerzo, sudor y lágrimas han conseguido hacer que prácticamente todo funcionase a la perfección. Sin ellos, el festival no podría salir adelante.

Gracias también a nuestro cabeza de cartel permanente: Viveiro y su pueblo, quienes año tras año dan la bienvenida con una sonrisa a todos los peregrinos del festival y hace que quien conoce la localidad, se quede con ganas de visitarla de nuevo. Especial mención merecen los vecinos de Celeiro, quienes “sufren” los problemas en la circulación, ruidos y demás, y pese a todo, siguen contentos recibiéndonos todos los años con los brazos abiertos.

A su vez, queremos agradecer a todas las bandas que actúan en el festival, quienes se hacen horas y horas de viaje para darlo todo delante de nosotros aunque sea el último concierto de la gira, añaden canciones a sus sets habituales o nos ofrecen espectáculos de luz y pirotecnia para sorprendernos.

No podemos olvidarnos de los patrocinadores del festival, a todas las instituciones colaboradoras, a las fuerzas de seguridad que velan por todos nosotros, a los medios de prensa que han cubierto el evento durante todo el año, y en general, gracias a todo el mundo.

Finalizar una edición más del festival con cero incidencias y con un público lleno de felicidad nos deja con muchas ganas e ilusión para 2020, ¡nuestro 15º aniversario! Llevamos tiempo trabajando en él y seguiremos haciéndolo como siempre. Somos un festival completamente independiente hecho por fans de la música para fans de la música, haciendo un festival al que nos gustaría asistir como público. Aprendemos cosas nuevas a diario para poder superarnos en cada edición y así ofreceros la mejor semana del año con el metal, hardcore, punk y rock como banda sonora.

A todos los 102.053 asistentes de este año, os esperamos en Viveiro del 1 al 4 de julio, os esperamos en el Resurrection Fest.

Felicitaciones del Ayuntamiento

Tras a finalización da XIV do Resurrection Fest, dende o concello queremos facer balance e valorar positivamente que a edición máis multitudinaria rematase sen incidentes graves. A coordinación e o intenso traballo desenvolto tanto polos corpos de seguridade como pola propia organización do festival permitiron que todo saíse segundo o previsto e que Viveiro se convertise, un ano máis, no epicentro mundial deste tipo de música. A todos os que velaron pola seguridade de veciños e visitantes ao longo desta intensa semana, a nosa máis sinceira gratitude.

Dende o Concello de Viveiro tamén queremos agradecer publicamente á organización do festival polo gran traballo realizado, por superarse en cada edición e por facer de Viveiro e do Resurrection Fest un fenómeno sociocultural de esta magnitude, batindo nesta edición os seus propios récords con 102.053 entradas en catro días.

Tamén queremos agradecer ao persoal do concello e empresas concesionarias dos servizos municipais polo seu traballo antes, durante e despois do festival, un traballo que garante a prestación de servizos durante eses días e a volta á normalidade tras o seu remate.

Finalmente, como non podía ser doutra maneira, o noso agradecemento aos veciños e veciñas de Viveiro. Creo que unha parte importante do éxito do Resurrection Fest depende do entorno no que se celebra e da empatía mutua entre visitantes e veciños, dos que cómpre destacar a súa amabilidade, respecto e tolerancia. Nesta mención quero agradecer dunha maneira máis especial aos veciños e veciñas de Celeiro, por seren eles os que "sofren" máis intensamente as medidas adoptadas para garantir a seguridade -con cortes de tráfico e accesos restrinxidosos-, os ruídos e demais consecuencias dun festival evidentemente altera a rutina diaria.

Grazas a todos por facer posible que novamente o Resurrection Fest sexa un referente internacional para Viveiro e, por suposto, un recordo para Melchor Roel, o anterior alcalde, que foi o primeiro en crer neste festival e apoialo nos seus inicios.