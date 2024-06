¿Qué le pasa a la caballa que no pica?

¿Por qué no pica la caballa? Esa es la pregunta que se hacen los pescadores que ven cómo ha pasado la campaña y apenas se ha cubierto el 30% de las capturas asignadas.

Las cifras cantan. Este año la cuota de caballa para la provincia de Lugo asciende a 640.000 kilos y se han pescado sólo 50.000, y los dos años anteriores también se movían en cifras similares.





El presidente de la Federación Provincial de Pescadores, Basilio Otero, apunta dos posibles razones. Una sería que la abundancia de cebo (sardina, boquerón, etc) hace que la caballa no suba a comer y se quede en el fondo, por eso no se pesca. La otra sería la superpoblación de atún rojo -una especie muy voraz- que la mantiene pegada al fondo.

Tres temporadas bajas

Todos los años una treintena de barcos hace la campaña de la caballa en Lugo, provincia pionera en la gestión de la especie y ejemplo a seguir además para otras federaciones de pesca españolas. Pero en las últimas tres temporadas han notado ya el descenso de capturas.

Desde el sector reclaman que se desarrolle un trabajo de investigación para saber cuál es la causa, porque tienen claro que no se debe a la carencia de stocks.

El fenómeno de la caballa no es problema que afecte sólo aGalicia, sino que sufren otras comunidades como Asturias, Cantabria y País Vasco.