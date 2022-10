Pontón pide al ministro Planas "menos ceremonia de la confusión" y más defensa clara de la pesca

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió este viernes en Celeiro, después de la reunión que mantuvo en el puerto de Burela con representantes de la flota de fondo de A Mariña, "menos ceremonia de la confusión" por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y "más defensa clara y rotunda de la pesca en nuestro país", ante una normativa que pone en riesgo la viabilidad de "un sector fundamental".

En declaraciones a los medios de comunicación, Pontón recordó que "todavía no sabemos cuándo se va a presentar el recurso. No sabemos por qué no se reclama una moratoria y tampoco sabemos si se va a solicitar una suspensión cautelar" de la prohibición.

"Estamos a tres días de que entre en vigor" una prohibición que "va a poner en riesgo el trabajo de 200 barcos", cuya actividad supone "cientos de puestos de trabajo" en un sector "fundamental" para la economía gallega.

Por ello, pidió "menos ceremonia de la confusión, menos colgarse medallas" que "no le corresponden" al ministro, Luis Planas, y más "trabajo en defensa de la pesca gallega".

El BNG exige que se solicite la moratoria para suspender cautelarmente la aplicación del veto que entra en vigor en tres días y al ministro que deje de hacer "anuncios que no se ajustan a la realidad".

Critica que ni el Gobierno de España ni la Xunta de Galicia hayan "hecho los deberes para evitar una normativa que se lleva fraguando desde hace años".

Además, avisa del impacto que supondrá "retirar del mercado toneladas de pescado fresco en un momento en el que los precios están descontrolados", porque se trata de "un producto básico en la alimentación de las familias".





Escucha COPE