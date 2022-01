La Pesca teme que los eólicos marinos acaben con muchos puestos de trabajo

Las cofradías de pescadores y organizaciones de productores pesqueros se oponen a la instalación de parques eólicos en la zona del Cantábrico Noroeste, una oposición que se ha puesto de manifiesto tras una reunión en la Cofradía de Pescadores de Puerto de Vega (Navia).

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías y presidente de la de Burela, Basilio Otero, expresa la "preocupación" del sector ante la "presencia" de esos molinos que se instalarían "sin tener en cuenta la pesca".

No lo van a permitir

Ya advierte que "no" lo "van a permitir", al tiempo que desvela que en Galicia están "dialogando con el Gobierno autonómico". No obstante, alerta de que "hay empresas a nivel estatal que van por su lado", ante lo que avanza que desde el sector "no lo van a permitir".

Según las previsiones de los Planos de Ordenación del Parque Marítimo, explica Otero, "hay cinco zonas e Iberdrola ya planteó dos en concreto, una frente a San Cibrao (Cervo) y otra en Cedeira (A Coruña)".

"En su día pedimos la situación de esas dos zonas y nos dieron información sesgada. Nos dieron coordenadas XY, que son coordenadas de tierra, y les pedimos longitud y latitud. Al final nos las mandaron y les demostramos que esas son zonas de trabajo, tanto de arrastre, cerco, artes menores y litoral", subraya el presidente de la Federación Nacional de Cofradías, para advertir que supondría la "pérdida de muchos puestos de trabajo".

Basilio Otero constata finalmente que desde hace 20 años "la flota española se redujo la mitad" y que esa presencia de parques aún incidiría más en este descenso.