Los vecinos de A Misericordia irán al pleno a pesar de no haber presentado a tiempo la solicitud para hacerlo

El Concello de Viveiro ha emitido un comunicado en respuesta a la noticia aparecida en los medios de comunicación relativa a la solicitud de participación colectiva de los vecinos del barrio de A Misericordia en la sesión plenaria de este martes 4 de octubre.

A raíz de las declaraciones realizadas por la portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Miriam Bermúdez, quien afirmó que los vecinos podrán participar en el pleno ordinario de este mes, desde el ayuntamiento viveirense han querido recordar que el Reglamento de Organización Municipal (ROM), en el que se establece el procedimiento para todas las cuestiones que tengan que ver con las sesiones plenarias, estipula unos plazos de antelación previstos y, en este caso en concreto, no sería posible incluir esta participación vecinal porque las firmas se presentaron el viernes, cuando el pleno ya estaba convocado.

"De todas maneras, entendemos que es un tema complicado, y como los vecinos contaban con poder intervenir vamos a dejarles hablar en esta sesión plenaria", han anunciado desde el ayuntamiento viveirense.





Críticas a la portavoz nacionalista

No obstante, desde el ejecutivo municipal han afeado a la portavoz nacionalista sus "artimañas políticas", dado que "sabía que este punto no se puede incorporar en la orden del día y aun así lo ha anunciado".

"Entendemos que apoye a los vecinos, pero lo que no entendemos es que se aproveche de la situación. No comprendemos que anuncie que los vecinos van a intervenir en el pleno, cuando sabe que el reglamento establece que la petición tiene que realizarse con la antelación referida", han señalado desde el ayuntamiento viveirense.

"La portavoz del BNG lo sabe, por lo que está engañando a los vecinos y mintiendo cuando dice que no se les deja hablar, porque no es cierto. Lo único que hay que hacer es cumplir el reglamento, además de indicar, en este sentido, que hay otros procedimientos y otras maneras de que los vecinos puedan hablar y expresar sus inquietudes, no tiene porque ser solamente en el pleno", han abundado.

Desde el ejecutivo local han recordado que la presentación de firmas para intervenir en el pleno es una de las formas recogidas en el reglamento, pero "hay que hacerlo en tiempo y forma, por lo que les correspondería hacerlo en el próximo pleno de noviembre", aunque en este caso han accedido desde el ayuntamiento a que se lleve a cabo en la sesión ordinaria de este mes de octubre.





Lo que piden los vecinos

Con respecto a las reclamaciones de los vecinos, el pasado viernes presentaron en el registro municipal un total de 450 firmas demandando la creación de un acceso en la Rúa Calvario que permita el paso de vehículos de emergencias y de servicios básicos.

Desde el barrio exigen a la alcaldesa, María Loureiro, que "tome cartas en el asunto" resolviendo la situación de los vecinos que "están pagando sus impuestos sin recibir servicios básicos", como "ambulancia, bomberos o la simple recogida de basura de forma funcional".

Además, han señalado que "no está garantizada la seguridad pública de estas personas".

Por todo ello, los vecinos del barrio -a través del BNG- solicitan "que se modifique la normativa puntualmente para así poder abrir la vía que lleva proyectada desde hace años", en la que "existen acuerdos con las personas propietarias de las parcelas que se expropiarían para la creación de la misma".