Lorent Saleh quiere crear un centro de acogida de activistas pro derechos humanos en Ribadeo

La Justicia de Colombia da la razón al activista venezolano – y ahora vecino de Ribadeo- Lorent Saleh.

Él pasó cuatro años encarcelado y torturado en Venezuela tras ser entregado por el régimen de Colombia en el año 2014.

Ahora el juzgado administrativo 58 de Bogotá, Colombia, acaba de emitir una sentencia en la que condena al Estado colombiano por la expulsión del activista.

El estado de Colombia tendrá que pagar 195 millones de pesos por los perjuicios morales y materiales causados a Lorent Saleh y su madre, Yamile Inmaculada Saleh Rojas.

Según explica el propio Lorent Saleh en esta entrevista, la sentencia “acepta que nunca se me permitió el derecho a la defensa, que nunca se me permitió escoger un tercer país y que fui entregado a un organismo que violó mis derechos y que me torturó”.

Una sentencia que considera muy importante ya que sienta precedente para defender otros casos de vulneración de los derechos humanos, pues protege el principio de “no devolución de personas que corren peligro y sus derechos pueden ser vulnerados”.

Ahora, a depurar responsabilidades

A partir de ahora, en el caso que mantiene con Colombia llega el momento de depurar las responsabilidades individuales de cada una de las persoas que tuvieron que ver con su entrega a Venezuela (el ex presidente Juan Manuel Santos, la ex ministra de exteriores y los funcionarios de migración colombianos, a través de una demanda penal).

Venezuela, por su parte, recuerda Saleh, está investigada en la Corte Internacional por crímenes graves de lesa humanidad

Centro de acogida de activistas en Ribadeo

Él sigue luchando por los derechos humanos en el Parlamento Europeo y ahora tiene un nuevo proyecto para Ribadeo, crear un Centro de acogida de defensores de los derechos humanos.

Explica Saleh que con el dinero de la indemnización por los daños causados quiere crear un fondo para levantar un centro de desarrollo y acogida de activistas y periodistas de guerra, que quedan con una carga emocional y psicológica difícil de gestionar.

La finalidad es que tengan un sitio seguro donde descansar, en plena naturaleza, que les ayude a sanar como le ayudó a él Ribadeo. Considera que las parroquias de Piñeira y Cedofeita serían la ubicación idónea.