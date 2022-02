El "influencer" de Valadouro ironiza sobre el impacto de la central hidroeléctrica

Estos días tiene mucho impacto en toda La Mariña el proyecto del grupo zaragozano Atalaya para construir una central hidroeléctrica en la Serra do Xistral, que afectaría a un buen pedazo del territorio y varios ayuntamientos de la Mariña Central.

Son muchas las opiniones manifestadas al respecto, unas a favor y otras en contra. En líneas generales, las manifestaciones a favor valoran los puestos de trabajo que crearía y el impulso económico para la zona; en contra el gran impacto ambiental y los condicionantes que sumaría a la vida en esos pueblos.

Una "megapiscina" en Recaré

Entre estas últimas destaca el video lanzado por el "influencer" de Valadouro, Andrés de Vilas, en el que bromea con el tamaño del embalse que previsto en ese proyecto, que compara con una superpiscina en la que cabrían 8.450 piscinas olímpicas.

Ironiza con lo afortunados que son por la enorme pisicina que quieren poner a los vecinos y pide a los responsables del grupo inversor que no se preocupen que no quieren una piscina tan grande, si se empeñan que les construyan unna pequeña para cada vivienda.

Bromas aparte condena el superproyecto que acabaría con la forma de vida en el valle y termina diciendo que así están bien, que no lo necesitan porque "en Recaré somos gente muy natural y no nos gusta alardear ni presumir, que no os parezca mal, pero no la queremos, a nosotros nos gusta vivir así tranquilos con las vaquitas porque después ¿qué vamos a hacer con las vacas?".

Puedes ver el vídeo aquí:





