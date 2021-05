Fernando Suárez celebra el "reencuentro" entre gallegos y asturianos

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, ha celebrado el "reencuentro" vivido este domingo por asturianos y gallegos a ambos lados de la ría.

El regidor ribadense dijo que "reanudamos así una relación de siempre, que solo el Covid pudo cortar un tiempo, pero que a lo mejor, ahora y en los próximos meses vamos a ir reforzando".

Suárez Barcia reconoció que vivió con "cierta ilusión" el reencuentro con "amigos de A Veiga, Castropol, Navia, Taramundi, Tapia, Oscos y toda la comarca del Occidente".

Asimismo, el alcalde ribadense destacó que "un montón de vecinos de Ribadeo y A Mariña también hicimos lo propio en Asturias".

El alcalde también avanzó que el Concello de Ribadeo está preparando "acciones importantes para seguir haciendo de la localidad un lugar de parada obligada", no porque haya que "parar a la fuerza", sino por la calidad del comercio, la cultura u otros servicios que hacen de la villa ribadense un "referente" para las comarcas de ambos lados de la desembocadura del río Eo.

"Que no se nos vaya la cabeza"

Dadas las circunstancias actuales, Suárez Barcia también aprovechó para pedir "responsabilidad" a la ciudadanía en estos tiempos de pandemia, especialmente tras el fin del estado de alarma.

"Que no se nos vaya la cabeza, porque hay que actuar correctamente y siguiendo las normas de las autoridades sanitarias", advirtió.

"La cosa no pinta mal, pero si no llevamos la máscara o no guardamos las distancias, en pocas semanas quizás tengamos que volver para atrás", lamentó el alcalde de Ribadeo.

"Hagámoslo bien, por favor, entre todos", concluyó Suárez Barcia.