El arreglo de la N-642 no es problema de dinero, según el delegado de Gobierno

El delegado de Gobierno, José Miñones, ha señalado este lunes que la reparación de la carretera N-642, que vertebra La Mariña, no es un problema de dinero.

En estos momentos siguen realizando los trabajos de detección de la fuga para localizar el punto donde tuvo lugar y también llevan a cabo labores de asentamiento.

Buena circulación

Miñones ha asegurado que "la circulación es muy buena, no hay retrasos con esa regulación semafórica y ese refuerzo que hacemos de la Guardia Civil".

"Esperamos que cuanto antes podamos tener la obra comenzada y que esa recuperación de los dos carriles se pueda realizar en breve".

Pese a hablar de brevedad, el delegado prefirió no arriesgarse a dar plazos: "no doy plazos, no son cosas técnicas, la prioridad es siempre la seguridad y lo primero será detectar la fuga; y ya nos pondremos a trabajar".

El dinero no es problema

También confirma Miñones que hay dinero suficiente para acometer la obra: "Como dije el otro día no es un problema de fondos".

Explica que "las partidas de carreteras son de récord, más de 100 millones de euros desde el año 2018. Este año volvemos a apostar por esa conservación y por lo tanto tenemos los fondos, lo que tenemos ahora es que dejar trabajar a los técnicos"