El coordinador de playas organizó un simulacro sin contar con nadie y con un menor haciéndose el muerto

Los Socorristas de Barreiros han denunciado hoy la decisión unilateral del actual coordinador del Servicio de organizar un simulacro de ahogamiento sin avisar a nadie. El simulacro se realizó este lunes por la tarde en la playa de Lóngara, generando gran inquietud entre bañistas y responsables de Salvamento. Estos critican el modo de actuar del coordinador y que se valiera de un joven de 16 años que simuló estar insconsciente, aguantando incluso la respiración. Advierten que podría haber ocurrido una desgracia por la mala organización, al joven o a cualquier otra persona que hubiera intentado auxiliar al presunto ahogado

Adjuntamos el comunicado remitido por los Socorristas:

Respecto al simulacro que se hizo ayer 22 de julio del 2019, en Lóngara a las 18:30 hrs. aproximadamente, el coordinador de las playas de Barreiros, decidió sin avisar a nadie de hacer un simulacro, con un niño de 16 años, según nos dijeron, y que simulaba estar muerto, aguantando la respiración.

Gracias a Dios, no ocurrió nada, han tenido muchísima suerte, lo normal, hubiera sido que al no avisar en la playa, algún usuario hubiera llamado al 112 ¿quién correría con los gastos de movilización?

Nadie del arenal se tiró, salvo los del surf, y ¿si se hubiera tirado un usuario poniendo su vida también en peligro?, no sería la primera vez que se atendiera al accidentado y a los que se metieron a ayudarlo, y tampoco sería la primera vez que el buen samaritano pierde la vida.

Al aguantar la respiración el chico, los socorristas de la embarcación, podrían haber empezado la reanimación, pudiendo cambiarle el ritmo al corazón y haberlo matado.

En lo tocante a este menor ¿quién le ha mandado hacer esto? ¿Se le ha pedido a sus padres el permiso para realizar esta acción? ¿Sabía a lo que se exponía, lo que le podía ocurrir y sus consecuencias?

Los simulacros se realizan para aprender y corregir errores, no para hacer “putadas”, (perdonando la expresión), que es por lo que las realiza este coordinador

En un simulacro se pone en conocimiento al 112 y al 061, se colocan carteles en la playa para no alarmar a los bañistas y se les comunica, como no, a los que van a intervenir, para que dentro de sus posibilidades, no pongan en mayor riesgo sus vidas y el material del que disponen.

Cuando el desconocimiento se junta con las nulas ganas de aprender y un desmedido afán de autoridad y protagonismo es una combinación explosiva teniendo todas las papeletas de la rifa para tener una desgracia, gracias a Dios, por ahora, han tenido mucha suerte, pero ¿hasta cuándo les va a acompañar?

No se dan cuenta que el desconocimiento no exime de la responsabilidad