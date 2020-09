El comité de San Cibrao señala que "no hay otra solución" más allá de la venta a Liberty

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao ha celebrado este lunes un pleno extraordinario en el que ha ratificado su postura de "no aprobar otra cosa que no sea la venta" de la fábrica de aluminio primario al GFG Alliance -Liberty House-, porque "no hay otra solución viable" que garantice el futuro de la producción y de los puestos de trabajo.

El presidente del comité, José Antonio Zan, confirmó que esta semana continuarán "las movilizaciones", con acciones "por sorpresa", para mantener la protesta social en defensa de A Mariña y de los puestos de trabajo hasta el final.

"Vamos a seguir luchando y haciendo todo lo que podamos", dijo Zan, para que el proceso de negociación para la venta de la fábrica llegue a buen puerto y se garantice por parte de la empresa compradora el cien por cien de la producción y el mantenimiento de los puestos de trabajo "para muchos años".

Confirmó que en estos momentos se están produciendo "reuniones al más alto nivel, entre el Gobierno de España y Alcoa", por lo que opina que la multinacional americana debería aceptar la mediación del Ejecutivo y "llevar a buen término esta venta".

Desde su punto de vista, Alcoa no puede "cercenar" el futuro de toda la comarca de A Mariña y de la provincia de Lugo "por un capricho unilateral", porque si no quiere continuar con la actividad, lo que debe hacer es "dejar de bloquear" las negociaciones, aceptar "el planteamiento" de la empresa interesada en la compra y vender la planta.

Existe "unanimidad" en "no aceptar nada que no sea la venta", zanjó.