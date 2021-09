El comité de Alcoa lamenta que las posturas están "bastante alejadas" entre multinacional y Gobierno

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao, que este miércoles mantuvo una reunión con la multinacional, confirmó que todavía no hay acuerdo entre la compañía y el Ministerio para la venta de la fábrica de aluminio, por lo que ha solicitado una reunión de todas las partes implicadas en la operación y la garantía por parte del Gobierno de que trabajará para establecer un marco energético competitivo.



A cambio, a la espera de que esas negociaciones fructifiquen, el comité vuelve a suspender la huelga en el complejo industrial de San Cibrao hasta el día 20 de septiembre.



"Hemos mantenido una reunión con Alcoa, en la que nos ha comunicado que, tras varias reuniones con el Ministerio de Industria no hay acuerdo ninguno y, desde nuestro punto de vista, las posturas están bastante alejadas", precisó el presidente del comité, José Antonio Zan, a los medios de comunicación.



Por ello, el comité le ha pedido a Alcoa la convocatoria de una reunión similar a la celebrada el día 11 de agosto, que fue la que permitió "desbloquear la negociación el año pasado", precisó.



Sería una reunión con presencia de los sindicatos, la Xunta de Galicia, el Gobierno y Alcoa, aclaró el presidente del comité, y la multinacional se ha comprometido a convocarla "antes del fin de semana".



El comité confía en que esa reunión "dé sus frutos", por lo que, para no influir en las posibles negociaciones, también ha anunciado que la huelga en el complejo industrial de San Cibrao queda "suspendida hasta el día 20 de este mes".





El precio de la energía, un "problema"

También informó José Antonio Zan que el comité respetará el "secreto de las negociaciones" hasta que realmente se produzca un acuerdo para la venta de la fábrica de aluminio primario.



"El marco energético ha sido un problema y sigue siendo un problema. Ahora mismo estamos en manos del Gobierno, para que les garantice a las partes que va a fijar un precio competitivo", que realmente haga viable la producción de aluminio en A Mariña.



"Teniendo ese marco energético, tendremos solución. Habrá solución si ellos quieren", añadió.



En la misma línea, indicó que es necesario que "la Xunta de Galicia garantice que va a apoyar ese marco a largo plazo" y que el Gobierno garantice que va a apoyar "todos los descuentos" y "rebajas" en peajes para conformar un "precio competitivo".



"Con todo eso, podemos tener un marco energético viable y que se haga la operación. Alcoa ya no tendría excusa ninguna para no hacer la operación", concluyó.