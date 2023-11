La Xunta aboga por mantener "estable" el precio de la leche para productores y consumidores

El conselleiro de Medio Rural, José González, ha insistido en su premisa de defender la necesidad de una estabilidad en los precios de la leche, que garantice a los ganaderos cubrir los costes de producción y obtener un margen de beneficio.

González, acompañado por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, mantuvo una reunión con representantes de la distribución alimentaria con presencia en Galicia.





Reunión con el sector de la distribución

Estae encuentro forma parte de la ronda de contactos que mantiene periódicamente la Xunta de Galicia con todos los agentes sectoriales.

Segundo explicó el conselleiro, se trata de impulsar este "campo productivo clave del rural gallego", con el fin de "garantizar su futuro y el relevo generacional" en las explotaciones.

Además, destacó que con este encuentro "se cierra el ciclo de reuniones sectoriales", tras las mantenidas con representantes de las organizaciones profesionales agrarias y de la industria.





"No farmers, no future"

En esta línea, el conselleiro insistió en la idea de que "sin ganaderos no hay industria ni distribución".

Por eso, concluyó que es necesario "apostar por un precio idóneo para los consumidores finales", pero también hace falta "trabajar por un precio adecuado para los ganaderos y para la industria".

Añadió que en este momento "no puede haber ninguna bajada de precios de la leche, para no entrar en una situación de venta a pérdidas" por parte de los ganaderos, que además "legalmente no se puede consentir", remarcó.

Y reiteró que "la Xunta quiere ir de la mano de toda la cadena de valor de la leche" para conseguir ese objetivo de estabilidad en los precios.