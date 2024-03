Un laboratorio de Lugo identifica las bacterias que provocan infecciones graves de orina

Investigadores del Laboratorio de Referencia de Escherichia coli (LREC) de la Facultade de Veterinaria del Campus Terra de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), con sede en Lugo, han identificado a las principales bacterias responsables de las infecciones graves de tracto urinario.

Su trabajo de investigación, según informa la propia universidad, les ha permitido el desarrollo de protocolos de laboratorio que simplifican su detección y vigilancia en centros hospitalarios.

Al mismo tiempo, añade la institución académica, la caracterización de estos clones bacterianos favorece el desarrollo de vacunas eficaces para frenar su propagación o, en su caso, mitigar el impacto que estas bacterias tienen en la salud humana.

La revista internacional especializada en Microbiología Clínica Frontiers in Cellular and Infection Microbiology informa de los resultados de las investigaciones desarrolladas por el equipo de la USC, liderado por la catedrática Azucena Mora, en el artículo "Fluoroquinolone resistance in complicated urinary tract infections", una publicacion científica de la que también son autores Isidro García-Niño, Vanesa García, Pilar Lumbreras-Iglesias y Javier Fernández.

Esta publicación, en la que se detallan los principales clones de E. coli responsables de infecciones del tracto urinario que ya no responden al tratamiento con antibióticos, constata algunas de las conclusiones ya recogidas en el último informe elaborado por la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas 'SEIMC-BMR 2023'.





"Superbacterias"

Este trabajo, en el que se analizan los datos obtenidos en un estudio realizado en múltiples centros hospitalarios de España en 2023, revela que las llamadas "superbacterias" provocan más de 20.000 muertes cada año en nuestro país, lo que implica un número de fallecidos 20 veces superior a las muertes provocadas por accidentes de tráfico.

La E. coliy las infecciones urinarias constituyen los agentes etiológicos y las patologías más frecuentes desde el punto de vista clínico, respectivamente, en este registro de infecciones por bacterias multirresistentes en España, en el que ya se apunta hacia desenlaces fatídicos en muchos casos.

La información obtenida por el personal investigador del LREC en sus estudios concluye que los clones pandémicos de alto riesgo de E. coli representan un reto para el tratamiento de las infecciones de tracto urinario complicadas en los hospitales del país, ya que "el 52% de las cepas resistentes a fluoroquinolonas pertenecen a estos clones".

Las medidas para erradicar estos clones, como el diseño de vacunas contra ellos, junto con la vigilancia de otros emergentes, son esenciales para los programas que tratan de optimizar el uso de antibióticos.

Por ello, en base a sus resultados de caracterización genómica, los investigadores que participan como autores de este artículo sugieren un protocolo de monitorización en el laboratorio con atención a sus peculiaridades.