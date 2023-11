La carballeira del Lama das Quendas no llega para actividades, pronto habrá un gran Salón de Actos

El director del Instituto Lama das Quendas, Javier Conde, que lleva 17 años en el centro, cree que las obras que ahora va a licitar la Xunta para realizar un salón de actos para 200 personas son muy necesarias.

Como responsable del centro, Javier, envió "un escrito no 2019" y finalmente la petición tuvo respuesta. Muy pronto el proyecto que está dotado con más de 700.000 euros saldrá a concurso y las instalaciones se ubicaran en un espacio libre de la carballeira del patio del centro educativo.

SAVE THE CHILDREN

Como centro embajador de Save the Children se dieron cuenta de que no cabían todos los chavales que trabajan normalmente realizando actividades para colaborar con la ONG y no podían participar todos juntos en la presentación de las actividades, por tanto, había que tomar medidas.

DIMENSIÓN SOCIAL

El instituto chantadino pertenece a la Red de Capacitación Digital e imparten cursos para mayores en los que les forman para el manejo de correo electrónico, certificado digital, teléfono móvil y en otras necesidades digitales.

NUEVO CURSO DE "GALEGO-CASTELÁN"

Debido a la presencia de muchas personas inmigrantes que desconocen nuestras lenguas, se impartirán cursos de gallego y castellano para este tipo de ciudadanos que llegan a vivir a la zona.

LAMAÑAZO ROCK

"Juan que es una persona muy dinámica y con un salón de actos así -como el que se espera tener- , será un éxito durante el nuevo capítulo del Lamañazo Rock", apunta el director del Lama das Quendas al referirse al "profe" de música, Juán Vázquez. Seguro que el "Lamañazo" no tendrá que aplazarse más por cuestiones climáticas.

VOLUNTAD DE PERSONAS

Estas actividades -extraescolares- se hacen gracias a la "voluntad de personas -docentes del centro- fora do seu horario lectivo", sigue apuntando el regidor del colegio reconociendo claramente la implicación de los profesores.

