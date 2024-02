La nueva comisaría de Lugo no tiene "vuelta atrás" y será construida en el barrio de A Abella

La alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, anunció este miércoles que la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía Nacional de Lugo “ya no tiene vuelta atrás” y será construida en un terreno de propiedad municipal, que será cedido por el Ayuntamiento, en el barrio de A Abella.

“El gobierno local ofreció hace meses al Ministerio del Interior dos parcelas que reúnen las características necesarias para acometer la nueva edificación de la comisaría conforme a los estándares marcados por la División Económica y Técnica de la Policía Nacional. De estas dos parcelas propuestas, la elegida finalmente está situada en el barrio de A Abella”, señaló la regidora local.

La alcaldesa hizo este anuncio en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que estuvo acompañada por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; por la subdelegada en Lugo, Isabel Rodríguez; por el jefe superior de la Policía Nacional en Galicia, Ramón Gómez Nieto; y el comisario Provincial, Luis Romera.

La parcela que será cedida por el Ayuntamiento de Lugo es un terreno en la calle Orquídea, en la confluencia con Aquilino Iglesia Alvariño, en el barrio de A Abella.

El terreno tiene una extensión de 2.117 metros cuadrados y está catalogado como dotaciona l. “De este modo, cumplimos nuestro compromiso de llevar la nueva comisaría a la zona norte de la ciudad. Compromiso que fue adquirido con los colectivos vecinales de estos barrios y que para nosotros era inquebrantable”, dijo la alcaldesa.

“Llevamos años trabajando coordinadamente con el Gobierno central para que nuestra ciudad cuente con una nueva sede de la Policía Nacional adaptada a los estándares del siglo XXI y que pueda atender las necesidades y demandas tanto de los efectivos de este Cuerpo como de la ciudadanía”, añadó Alvarellos.





"Punto de partida"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, recordó que la comisaría de Lugo es una obra “prioritaria” para el ejecutivo central. “Hoy es un punto de partida . No hay vuelta atrás. Se trata de un reto ambicioso en el que no vamos a escatimar ni esfuerzos, ni recursos”, indicó.

También destacó la “óptima situación” de la parcela para albergar esta nueva sede, dado que dispone, según la valoración técnica, de un “acceso fácil y cómodo para los usuarios y una comunicación rápida y ágil para la prestación de los servicios policiales ligados a la seguridad ciudadana”.

“Superamos así años de trabas y de marchas atrás que no se merecen esta ciudad ni mucho menos la Policía Nacional. Apostamos por un edificio nuevo y no por soluciones peregrinas que pasaban por reformas de edificios de otras administraciones. Un parche que no hicieron en casi 20 años. Lo que hoy presentamos es una solución de futuro y de consenso, que depende solamente de estas administraciones que hoy estamos aquí representadas”, concluyó Blanco.

Alvarellos confía en que la obra se ejecute con la mayor agilidad posible. “Ahora mismo estamos estudiando qué fórmula es la más ágil para realizar el trámite de cesión y poner este terreno a disposición del Ministerio, para que así la nueva comisaría de Abella pueda ser incluida en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado vigente y comenzar lo antes posible el proceso de licitación de este tan necesario proyecto”, concluyó.

El PP lamenta los años perdidos

Por su parte, el Partido Popular “apalude” que “se avance en esta infraestructura, ya que son muchos los años perdidos para conseguir una dotación necesaria para cubrir las necesidades de la ciudadanía y de los profesionales”.

El edil Enrique Rozas recordó que el PP siempre planteó “la necesidad de una nueva comisaría y nuestras actuaciones siempre fueron dirigidas a sacar el proyecto del cajón.”, por lo que se felicita por “haber aportado su grano de arena para que un proyecto de gran importancia para la ciudad se haya desbloqueado”.

En todo caso, mostró “su preocupación por la falta de concreción del anuncio, ya que en el mismo no figuran plazos de ejecución ni partidas presupuestarias”.