Alumnos de un instituto de Lugo desarrollan un simulador de coches de carreras

Lugo tiene, o para ser más precisos el CIFP de As Mercedes, el único módulo de Formación Profesional de Mecánica de Competición de España y, probablemente, uno de los pocos que existe en toda Europa.

Sus alumnos, además de prepararse para ser unos buenos profesionales en el futuro también han participado en diversos proyectos de innovación y desarrollo que han empezado a ver la luz, como el que se presentó este martes en las instalaciones del centro: un simulador de coches de competición.

Primero, los alumnos trabajaron en la preparación de un bólido de competición, un Fórmula 3. "Fue desmontado y luego preparado para correr", explicó el tutor de este módulo de Mecánica de Competición, José Iglesias.

"Lo prepararon todo, y este fin de semana compite en la Subida a Taboada", puntuable para el campeonato gallego.

Ahora, "presentamos un simulador, una réplica del cockpit del Fórmula 3", precisó el tutor del programa. "Es un cockpit idéntico al de este coche. Un proyecto de innovación,para probar datos en el coche y luego usar esa información para los reclajes de suspensión, barras estabilizadoras y aerodinámica" del bólido.

"Se prueba en el simulador y luego, en la medida de lo posible, pasa a pista. Va en paralelo, el desarrollo del simulador y del Fórmula 3", aclaró Iglesias.

Vídeo RAMUDO



Colaboración con empresas

Después de cuatro meses de formación en el centro, los alumnos están ahora haciendo prácticas en diversas empresas del sector, para completar "teoría y práctica". Se busca "esa sinergía entre el centro y las empresas" para completar las habilidades de los futuros mecánicos.

Están colaborando "muchas empresas gallegas", pero también hay "dos de fuera" importantes en este sector, como son "RMC, con sede en Villablino", o "Race Seven, en Cantabria".

"Intentamos cada vez abrir más campo", explica José Iglesias. "Se fueron los primeros alumnos, pero tenemos una nueva remesa para el siguiente año -20 alumnos- y tenemos que ir metiendo a más empresas en el programa para que tengan donde hacer prácticas".

"Hay demanda, sobre todo en el norte. Hay una gran afición a los rallis y a la competición. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco es donde más afición hay en España. La mayoría de las empresas relacionadas con la preparación de esos coches de competición están aquí", precisó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Estamos muy contentos, tenemos gran aceptación por parte de las empresas y colaboran mucho con el centro", concluyó.

José Iglesias es el tutor del módulo de Mecánica de Competición del CIFP AS MercedesRAMUDO



Alonso Liste, padrino de lujo

El piloto lucense José Alonso Liste recuerda que "hace bastantes años", casi una década, que colabora con este centro, cuyos alumnos preparan y hacen el mantenimiento del coche con el que participa en el campeonato europeo de montaña.

Este fin de semana va a conducir el Fórmula 3 desarrollado en el instituto de As Mercedes. Tomará la salida en las subidas a Taboada y A Pontenova, ambas pruebas puntuables para el campeonato gallego, y en Chantada, para el Campeonato de España.

Recuerda que "en España, ahora mismo no existe ni ha existido nada parecido" a este módulo. "No sé si en otros países existe algo parecido, pero creo que no", precisó.

Alonso Liste asegura que "hay demanda" de este tipo de profesionales, de modo que los alumnos que salen de As Mercedes tienen un futuro muy prometedor. "Hay mucho donde trabajar. Futuro y presente".