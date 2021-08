El coruñés Antón Pérez, campeón de España Sub 16 de Pitch and Putt

El coruñés Antón Pérez, de 15 años, se proclamó campeón de España Sub 16 en Pitch and Putt en el campeonato celebrado el pasado fin de semana en el Barbanza Golf y que contó con la participación de más de 110 golfistas. “Se me dio bastante bien, el primer día no me entraron muchos putts, pero el segundo jugué bastante bien y tuve suerte y entonces salió. Hasta ahora fue lo mejor que he conseguido y mi objetivo es seguir mejorando y pasármelo bien”, explica el joven golfista.

A sus 15 años, lleva ya siete practicando este deporte. Fue su padre, Pancho Pérez, quien le metió el gusanillo en el cuerpo. “Mi padre jugaba al golf, yo iba con él y me gustaba mucho ver las partidas. Entonces empecé a jugar y me enganché muchísimo”, asegura Antón, que ya ha conseguido aventajar a su progenitor. "Vamos a entrenar casi siempre juntos. Ahora ya suelo ganar yo, pero hasta hace dos años me ganaba él".

El éxito logrado en el campeonato de España tiene muchas horas de trabajo detrás. Antón Pérez suele dedicar entre cuatro y cinco días a la semana al deporte del green. Habitualmente entrena en el Golf Xaz, en Oleiros, y también en el campo de Pitch and Putt de Paderne, en Betanzos.

El Barbanza Golf, escenario del campeonato de España Sub 16 de Pitch and Putt el pasado fin de semana, también destacó en sus redes sociales la gran experiencia vivida. "Este sábado finalizó el campeonato de España Sub16 de Pitch and Putt, sin duda la mayor responsabilidad, a la vez que satisfacción, hasta la fecha. A pesar de la situación covid, el evento fue un gran éxito de participación, más de 110 participantes en un ambiente agradable que no olvidaremos. Destacar a los subcampeones cadetes de España de nuestro club, Clara Agrelo y Daniel Varela, así como al gallego, Antón Pérez, campeón cadete", publicó el club de golf en su perfil de Facebook.