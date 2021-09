Abre o prazo de preinscrición para a Escola Municipal en GOLF XAZ

Entre os días 1 e 14 de setembro estará aberto o prazo de preinscrición para a Escola Municipal de Golf de Oleiros. Ofértanse 80 prazas para rapaces e rapazas de Oleiros nacidos entre 2004 e 2011. O trámite terá que realizarse a través da sede electrónica.

Esta escola deportiva ten por obxectivo iniciar no deporte do golf ao tempo que se inculcan valores propios da disciplina, en particular e do deporte, en xeral. O Concello de Oleiros achegará todo o material necesario para a actividade, que terá un custo mensual de entre 17 e 8 euros, en función das idades.

O Concello de Oleiros ten interese en divulgar e dar a coñecer a práctica do golf entre a poboación en idade escolar do municipio. Para iso, e grazas a un convenio de colaboración entre o propio Concello de Oleiros e as sociedades que xestionan o campo de golf de Xaz, creouse a Escola Municipal de Golf

Escoita a entrevista con Alfonso Castiñeira, director xerente de Golf Xaz





Audio Entrevista a Alfonso Castiñeira, director gerente de Golf Xaz