El BNG sube en Galicia pero asume la decepción por no gobernar: “Agora...non”

Las urnas dejan sabor agridulce en la casa del BNG: la propia candidata, Ana Pontón, dijo entender que haya quien sienta decepción, porque esperaban más, pero al tiempo recordó que los resultados obtenidos son extraordinarios. Porque el Bloque ha incrementado en 6 escaños su grupo parlamentario y además ha sido la fuerza más votada en la ciudad de Vigo, la más grande de Galicia y donde el PSOE encadena mayoría absoluta tras mayoría absoluta con Abel Caballero en las municipales.





La absoluta del PP en la Xunta no se mueve y a pesar de todo Pontón asegura que desde hoy "nada volverá a ser igual", que estás elecciones "lo han cambiado todo" porque los nacionalistas han demostrado que "no tienen techo". El objetivo, señala, seguir avanzando, ensanchando la base del Bloque, y para eso la candidata asegura que se siente con "más fuerza que nunca".





Vídeo Crónica de Patricia Iglesias desde la sede electoral del BNG, A Nave de Vidán





No quiso entrar a valorar resultados de otras formaciones de izquierdas, dijo que "lo que pasó en este país es que los gallegos y gallegas decidieron que no hubiese cambio", que hay cambios que "no son fáciles pero ímolo conseguir"...El lema del Bloque en esta campaña era "Agora" (Ahora)...La candidata admite por lo tanto que las urnas han dicho "Agora, Non".

Vídeo Ambiente en la cafetería de la sede electoral del BNG