El transporte urbano de Santiago, a examen

Los buses urbanos de Santiago, a examen. Hoy hemos intentado sacar una fotografía del estado actual del servicio en Compostela.

Pérdida de líquido como refrigerante, golpes de chapa, problemas con los retrovisores, averías de apertura y cierre de puertas... No hay un fallo que se repita, pero sí la lista de averías es larga, según nos explican desde TUSSA (Transporte Urbano de Santiago S.A.)

En la actualidad circulan 53 buses en el transporte público que depende del Concello de Santiago y la edad media de la flota son 12-13 años, según información del gerente de la empresa municipal. Hemos consultado el kilometraje de los vehículos y el único dato disponible es que toda la flota recorre anualmente unos 3 millones de km en total.

José Ramón Mosquera explicaba en COPE Santiago que todos los que prestan el servicio han pasado la ITV, con revisiones cada seis meses, pero también con chequeos diarios: "Se vigila con especial importancia.Pasan una revisión cada seis meses. Si pasan las ITVs están para circular y diariamente se hacen mantenimientos preventivos, como revisión de frenos, anticongelante, luces, interior de la cabina...".

El Alcalde de Santiago también quiso dejar claro que los buses que circulan estan en regla: "Si hubiera un bus que no cumpliese los requisitos, obviamente sería retirado, todos los buses cumplen los requisitos".

PROBLEMAS DEL DÍA A DÍA

Diez y media de la mañana de hoy lunes, en una de las paradas de la rúa da Senra, la que no tiene cartel informativo electrónico. En la otra, por cierto, el aparato está estropeado, como prácticamente en todo el entorno de Plaza de Galicia. Encontramos a Consuelo, usuaria habitual del bus en Santiago a pesar de que cree que el servicio es muy mejorable: "por ejemplo, subí hasta aquí en el 1 y parecía un tractor, y eso que iba casi en el medio, en la primera puerta de bajada, pero al arrancar, parecía un tractor".

También el 8 traquetea como un vehículo agrícola subiendo por Chan do Curro: hasta llegar allí, vamos comprobando que solo funcionan los paneles electrónicos de Virxe da Cerca y San Roque: de Basquiños para arriba, apagados.









La última parada de la línea a esta hora es en el Camiño dos Vilares: la aplicación del móvil dice que el bus saldrá en 29 minutos...pero el conductor asegura que no esperaremos tanto: en diez saldremos de nuevo para el centro, porque estamos en hora. Falla por lo tanto también la app para comprobar horarios y paradas. En una de las de Virxe da Cerca varias estudiantes se quejan de que "es un poco difícil adivinar el horario, es una lotería" asegura una joven extranjera que hoy, afortunadamente, no tiene prisa. Silvia sí: va a clase y "aquí pon que ven nun minuto, a ver cando chega", dice señalando la pantalla del teléfono, y añade que muchas veces, ella y sus amigas "tiveron que quedar fóra porque o bus subía cheo e non poñen reforzo" cara ao campus Norte.

Sara es de las que hace trasbordo para ir a clase a la universidad desde Sar y también ha visto pasar el autobús lleno por la parada y a otros se ha subido... muy a su pesar: "a veces el ruido es insoportable, no puedes hablar con nadie en la parte de atrás, y alguna vez olía a orina o a gasoil" asegura.

Al otro lado de la calle también espera el autobús otra usuaria habitual, Carmen: ella lo coge para volver a su casa, en Codesedas, desde la plaza de Abastos, y lo tiene claro: "eu son vella, pero os autobuses son máis vellos ca min", asegura entre risas y con resignación, y añade que "na ponte do Carme de Abaixo, algúns tropezan bastante, se van a présa, se van adespacio, van ben, pero... é o que hai", sentencia.





Y otra cuestión: sigue siendo un problema la falta de información a los viajeros que utilizan el bus al aeropuerto. Carmen se encarga de la portería en uno de los inmuebles que tiene entrada por Plaza de Galicia, justo junto a la parada del autobús, y a diario ayuda a personas que no saben dónde dirigirse para coger el transporte público: "antes, con la empresa Freire, sí que paraba aquí el autobús de subida al Aeropuerto. Ahora no, pero mucha gente, como cuando vienen el autobús (ahora, la línea 6) los deja aquí, pues vienen a la misma parada y no". Cuenta que tanto ella, como vecinos de ese portal o gente que está esperando otra línea en la parada avisan a los viajeros que "de subida al aeropuerto, tienen que esperar el bus en la rúa do Hórreo, no aquí".

LOS BUSES, A EXAMEN POLÍTICO

El asunto del transporte urbano ha pasado a primer plano político. El PP ha anunciado que pedirá una comisión de investigación en el pleno municipal de finales de este mes, del 30 de noviembre. Para sacarla adelante necesitan mayoría, es decir, sí o sí la oposición tendría que votar a favor. Al menos Compostela Aberta para obtener los votos necesarios (13 de 25). Confían en que así sea.

Borja Verea quiere analizar causas, qué ha pasado para llegar hasta aquí, también urgen medidas para solucionar el "colapso" y, de ser el caso, valorar la depuración de responsabilidades penales. Verea insiste en que es una cuestión de seguridad: "Lo más triste es que esto está pasando a la vista de todos. Somos la ciudad con la flota más vieja y en peor estado. Lo peor de la gravedad de este fraude ya no es la vagancia o el pasotismo, se pone en riesgo la vida de nuestros vecinos"

¿Qué contesta el alcalde? Bugallo saluda la mano tendida siempre que sea para buscar soluciones, aunque a renglón seguido califica de carroñero a quien quiera sacar rédito de este problema. El regidor municipal ha hecho un relato cronológico de la situación. Desde 2012 y echando la vista atrás a cómo hemos llegado hasta aquí, recordó que el anterior gobierno de Compostela Aberta no renovó parte de la flota porque ya entonces se decía que el nuevo concurso del bus era inminente.

El gobierno municipal actual ha preparado el contrato para la renovación de la flota, con las nuevas líneas y frecuencias. ¿Por qué tardan tanto? Porque es un contrato millonario que se ha visto afectado por muchos factores: la pandemia llevó al traste el trabajo hecho hasta entonces para sacar los pliegos porque los números saltaron por los aires y el volumen de pasajeros cayó en picado. Posteriormente, el gobierno local tuvo que modificar de nuevo el estudio económico debido a la normativa que obligaba a incorporar buses más eficientes (eléctricos o híbridos). Han de cambiarse todos los autocares y hay problemas de suministro de esos vehículos.

Bugallo estima la convocatoria del concurso en enero, si todo va bien. Mientras tanto estudian varias soluciones que pasan por el alquiler de nuevos autocares o su contratación a través de un sistema como el leasing, aunque no es fácil porque hasta el verano no llegarían.