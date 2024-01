El mal tiempo complica la retirada de pellets en Galicia

La búsqueda de los pellets continúa en Galicia y en contra de los elementos.

La buena noticia es que en las últimas horas el helicóptero Pesca 2 de la Xunta recogía un saco de pellets en los acantilados de Meirás, en Valdoviño, en la zona de Ferrolterra.

La buena noticia es que en las últimas horas el helicóptero Pesca 2 de la Xunta recogía un saco de pellets en los acantilados de Meirás, en Valdoviño, en la zona de Ferrolterra.

El servicio de guardacostas localizaba el sábado un saco intacto de estos plásticos en la zona: 25 kg recuperados. También el domingo se localizaba otro saco íntegro en Laxe (A Coruña).

Para la Xunta, esto confirma la postura que vinieron manteniendo en los últimos días desde el gobierno gallego y que supuso un choque institucional con el ejecutivo central: hay que implicarse más en la búsqueda en el mar, antes de que los sacos rompan y esos granitos de plástico queden desperdigados por todo el litoral.

En las próximas horas, los vientos del sur y las corrientes empujarán los plásticos al Cantábrico, es la previsión que traslada la administración autonómica de Galicia, que estima que esos pellets que perdió el buque "Toconao" en Portugal esquiven la costa gallega ahora y se dirijan al litoral de Asturias y Cantabria.

Pese a todo, siguen trabajando 300 personas en medio centenar de arenales de Galicia.

COPE acompañó en las últimas horas en Ribeira, junto al faro de Corrubedo, a un centenar de voluntarios que se acercaron para echar una mano. Comprobamos, una vez más, la ardua tarea que supone separar arena de pellets. El mal tiempo no desanimó a personas como Ruth, Candela, Suso o Roi: “Esto va para largo… sacar las bolas de la arena es muy, muy complicado”.

Ruth recorrió 60 kilómetros para ayudar: “Decidimos venir con las niñas porque ellas lo hablaron en el cole y nos parece una actividad de educación ambiental muy buena”.

“El tiempo no acompaña, pero a mí lo que me frustra más es no poder recoger más de lo vertido”, nos señalaban, resignados.

Y es que las condiciones meteorológicas de este fin de semana en Galicia, con viento fuerte y lluvia constante, obligaban a recoger bártulos antes de lo previsto.

Solo el sábado, efectivos dependientes de la Xunta, recogieron en los arenales gallegos pellets equivalentes a siete sacos.

Se ha rebajado mucho la tensión política en las últimas horas. Los populares ven en toda esta situación un intento de sacar tajada en las próximas elecciones autonómicas, del 18 de febrero.