El sinsentido de Formarís: "El Concello de Santiago nos obliga a la ilegalidad"

Atados de pies y manos, sin poder hacer obras legales en las viviendas, sin poder vender parcelas o sin poder edificar con total seguridad jurídica... incluso sin poder trabajar al carecer de licencia municipal. Así vive el núcleo de Formarís debido a la inoperancia del Ayuntamiento de Santiago.

COPE Santiago ha estado con los vecinos de esta zona de Compostela, en los márgenes de la carretera nacional N 550... algunos afectados nos explican que sus fincas están catalogadas como suelo urbano consolidado, pero el Concello de Santiago discrepa de esa clasificación y les exige condiciones como si estuviesen en suelo urbano no consolidado. El Alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, en declaraciones a COPE asegura que "eso es discutible". Pero no se trata de una cuestión menor porque, por ejemplo, entre esas exigencias, se les reclaman avales a lo que tienen que hacer frente.

El Concello de Santiago exige un enganche a una red que no ha llegado a este núcleo

Pero la problemática tiene más de fondo: en Formarís carecen de saneamiento y el Ayuntamiento de Santiago les pide a particulares y empresas que acometan las obras necesarias para su enganche a la red, es requisito para otorgar licencia de ocupación a las viviendas o de actividad a los negocios. ¿Pero cómo se engancha alguien a una red que no existe en ese lugar?En el caso de las edificaciones en suelo urbano consolidado las obras que tendrían que acometer son de "escasa entidad", pero en ningún caso los particulares deberían abonar por realizar toda la intervención para tener un sanemiento público. Es el propio Ayuntamiento el que tiene que acometer los trabajos para dotarles de esos servicios.

Hemos conocido a varios afectados, por ejemplo una joven que tiene una finca y su idea es construir aquí su vivienda familiar. No obstante, tal cual están las cosas en la actualidad, no lo hará: "Vivimos con incertidumbre. Podríamos llegar a conseguir una licencia condicionada pero, ¿quién nos asegura que a corto plazo habrá una solución? El Concello le pasa la pelota a los particulares en cuanto a las obligaciones". Insiste esta vecina en que esta mala planificación y falta de seguridad lastra el crecimiento poblacional y la llegada de jóvenes que vean en esta zona norte del rural un lugar para vivir. Estamos echando a los vecinos que prefieren comprar terreno para edificar en otros lugares precisamente por esta problemática.

La situación de ilegalidad lastra la edificación de las parcelas: "hay gente que compra en otro lado y se va de Formarís"

También charlamos con otro residente que nos cuenta que su madre es una octogenaria que lleva toda su vida viviendo aquí, sin embargo, su casa ahora está expropiada para la construcción del futuro enlace orbitaliño, la infraestructura que conectará la Nacional 550 con las áreas industriales de Compostela: "Le expropiaron la vivienda a mi madre para el enlace. Se pactó con EMUVISSA en su día retranquear la vivienda para atrás, pero ahora nos encontramos con esta situación. Estamos condicionados porque ellos no ponen el alcantarillado, estamos maniatados. Mi madre es muy mayor y está nerviosa con este tema, me pregunta a diario y ella, en ningún caso quiere marcharse de aquí, pedimos que nos den la opción de conectarnos a una fosa homologada".

Y el caso de André Arzúa es especialmente grave. Es un joven emprendedor que apostó por hacer su proyecto de vida, su negocio en Formarís. Espazo Abella nacía como una cocina abierta para cursos de hostelería. André realizó una inversión importante, pidió crédito y ahora el Concello le ha precintado su establecimiento al carecer de saneamiento. Lleva dos años precintado y sin poder trabajar y tampoco puede refinanciar su deuda por carecer de licencia municipal. Este sin vivir lo lleva "a la ruina": "Estás ahí parado, apretado económicamente porque no puedes generar, solo tiene gastos de mantenimiento y créditos. Una situación muy injusta. En mi caso, pero también para las viviendas que no tienen licencia de primera ocupación. Si mañana esas viviendas arden o entran a robar, las compañías de seguros no se hacen cargo".

¿Por qué el Concello de Santiago no acomete esas obras de saneamiento? Justo aquí, en Formarís, están afectados por el conocido como orbitaliño, cuyas obras dependen del gobierno central. El alcalde compostelano decía en COPE Santiago que espera poder firmar un convenio con el Ministerio para que, a la par que se realicen las obras en la carretera, el Concello pueda realizar las de saneamiento. Pero esto será en los próximos años y, ¿Mientras qué? Todos los afectados piden una solución provisional que pase por habilitar una vía y que se les concedan las autorizaciones municipales, aun careciendo de saneamiento. Proponen contar con una fosa séptica homologada, por ejemplo, mientras el saneamiento no sea una realidad.

Cruz Vázquez, presidenta de la federación de asociaciones de vecinos del rural compostelano (FERUSA) entiende que la situación es muy grave y que no solo está pasando en Formarís: "Hay lugares que carecen de saneamiento y abastecimiento de agua y el Concello tiene obligación por ley de tener los servicios básicos y más cuando es suelo urbano consolidado". Desde Ferusa exigen compromiso y acción a toda la corporación municipal y es que, con esta situación de ilegalidad en las viviendas, Vázquez es tajante: "El Concello, no cumpliendo la legalidad, obliga a los demás a estar ilegales".

