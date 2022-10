El agua es muy necesaria, para todo.

Una frase en la que todos estaremos de acuerdo y que nos decía una vecina de Mallou, en Santiago, que carece de abastecimiento. Elsa vive desde hace más de 50 años en una vivienda de Nogueira de Mallou, en la zona norte de Compostela.

Esta vecina septuagenaria comparte inmueble con sus dos hermanas, cada una en un piso del edificio. Nos cuenta en COPE Santiago que sus padres construyeron un pozo artesano para tener suministro de agua y, después de todos estos años, nada ha cambiado: ese pozo es lo que las nutre del líquido en su día a día. Sin embargo, en estos meses secos que hemos tenido en Galicia, con déficit de precipitaciones, han padecido graves carencias.

¿Cómo es vivir sin agua de la traída en tiempos de sequía? Pues a duras penas, a juzgar por el testimonio de Elsa. Durante la charla con COPE Santiago insiste en que necesitan de estos servicios básicos y llama la atención sobre lo cerca que está su calle del centro de la ciudad: "Si me pongo en la carretera, veo la Catedral. ¿A usted eso le parece normal eso?"

La calle Nogueira de Mallou está a 5 minutos de la Xunta de Galicia, unos 2 km separan esta zona de San Caetano y a 4 km y medio de la Catedral compostelana.

SIN ABASTECIMIENTO NI SANEAMIENTO A 4 KM DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO

Hay ocho vecinos aquí, en Mallou, que carecen de abastecimiento y saneamiento y estos meses secos lo han pasado mal, yéndose a duchar a casas de familiares o amigos.

Elsa vive en un inmueble de tres pisos y se turna con sus hermanas que viven en las otras dos viviendas del edificio para poner la lavadora o el lavaplatos, para que el agua llegue:

"Ayer puse la lavadora por la tarde, mi hermana por la noche... para tener agua suficiente para la ducha y la cocina. El lavaplatos lo pongo cada dos días, completo, eso siempre. Ella (su hermana) me dice voy a poner hoy el lavaplatos, entonces le digo que yo lo pongo mañana... hacemos así para no quedar sin agua, por ir al grifo y no tener una gota para lavar las manos".

Esta vecina compostelana nos cuenta también que una de sus hermanas que vive en el piso de en medio del inmueble tiene una casa en Ordes y va y viene para ducharse allá. En el mes de agosto estuvo en su otra vivienda la mayor parte del tiempo para tener garantizado el suministro.

Elsa tiene una huerta donde planta lechugas, pimientos o cebollas. Este año tuvo que arrancar todo lo plantado por no poder regar: "Me murió todo por falta de agua".

Y es que el agua de la traída aún no ha llegado a esta zona, falta abastecimiento, pero también saneamiento. Además de pozo para el suministro de agua, que depende de la lluvia o de la meteorología, tienen fosa séptica, un pozo negro, que se vacía una vez al año y "gracias a que viene un señor con una cisterna y tenemos un vecino que nos deja pasar por su finca. El señor nos lo vacía una vez al año".

¿PARA CUÁNDO LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MALLOU?

Los vecinos sueñan con tener estos servicios básicos. Cuando otros reclaman mejores aceras o contenedores nuevos, ellos urgen abastecimiento y saneamiento. En pleno siglo XXI en la capital gallega: "Yo usaría la del pozo igual, pero si tenemos la otra... vas tranquila para la ducha, sin miedo a quedar sin agua. Eso sería una maravilla".

En la humanización de Mallou presentada por el gobierno municipal en un primer diseño no se incluían estos servicios de traída ni alcantarillado. Tras las protestas vecinales nos dicen desde la asociación vecinal Casa Agraria que el Concello de Santiago ha encargado el proyecto para incluirlos. De ahí a que sea una realidad, veremos lo que se tarda.

