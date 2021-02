Santiago camina hacia la salida del riesgo extremo de coronavirus

Poco a poco los resultados de las restricciones se van dejando notar en las cifras y la evolución de la pandemia en Galicia.

Continúan los cierre perimetrales por municipios, las reuniones se no convivientes siguen sin estar permitidas y sectores como la hostelería continúan cerrados. Con todo, desde el miércoles, 17 de febrero, se suavizan algunas medidas.

Concellos como A Baña, Negreira, Santa Comba y Teo están ya por debajo del riesgo extremo: han bajado de los 250 casos por cada 100.000 hab

Por ejemplo, el comercio recupera su horario habitual: el no esencial ya no tendrá que bajar al verja a las seis de la tarde. Desde ahora y siempre respetando el toque de queda, gana horas de servicio para atender al público. Si bien es un paso más hacia la normalidad, los comerciantes insisten en que no es suficiente y que queda mucho para poder recuperar a la clientela. Señalan que la medida que más beneficiaría a los negocios es el levantamiento de los cierres y la recuperación de la movilidad, al menos entre municipios de la misma comarca.

Los centros comerciales, eso sí, tendrán que seguir cerrados los fines de semana.

De momento es pronto para hablar de desescalada o de recuperación de la libertad de movimientos. Con todo, las cifras no engañan y la mejoría es notable desde hace días: las restricciones están dando resultados y la bajada del número de personas contagiadas es constante. Lo que cuesta más, admiten los responsables sanitarios, es conseguir el alivio en la presión hospitalaria y en las UCI, donde las estancias de pacientes suelen ser muy prolongadas.

Según el último balance del área sanitaria de Santiago son 1.610 las personas infectadas, hay 101 ingresados en planta y 30 en las unidades de críticos.

CONCELLOS DEL ÁREA DE SANTIAGO QUE YA NO ESTÁN EN RIESGO EXTREMO DE COVID

A día de hoy existen ya municipios que han salido del nivel máximo de alerta, fijado en los 250 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Como ejemplo nos encontramos A Baña, Negreira y Santa Comba. La incidencia aquí es ya inferior, aunque por encima de los 150 casos.

El concello de Teo también ha logrado bajar de ese tope de riesgo extremo de coronavirus. Según el último parte de Sanidad de la Xunta esta localidad cuenta con 41 casos positivos en el término municipal.

El Alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, se mostraba esperanzado en las últimas horas por la buena evolución de los contagios en la ciudad. Tras un pico de más de 700 casos, en la actualidad Santiago ha logrado bajar de los 300 y el regidor espera que tras el fin de semana del 20 y 21 de febrero Compostela pueda estar por debajo del riesgo extremo, es decir, por debajo de los 250 casos. Bugallo también ve necesario recuperar la movilidad, al menos de la "almendra", entre los municipios del entorno de Santiago, al entender que funcionamos como una unidad en la práctica y que la vida de los ciudadanos se ha visto muy alterada.



Las autoridades sanitarias piden prudencia porque, si bien vamos en la buena dirección, el riesgo sigue siendo elevado y Galicia es más vulnerable ante las nuevas cepas, al contar con menos población inmunizada, que haya pasado ya la enfermedad con anterioridad.

EL HOSPITAL CLÍNICO RECUPERA ESPACIOS PARA PACIENTES NO COVID

Muestra de que, poco a poco, la tercera ola va disminuyendo es que el Hospital Clínico ha acondicionado una de las cinco unidades de hospitalización convencional, no UCI, donde solían ingresar pacientes con coronavirus, para destinar este lugar a personas que presentan otras patologías distintas al COVID.

De mantenerse esta tendencia, la gerencia del hospital hará lo mismo con una segunda unidad en los próximos días.