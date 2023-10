Rosalía, la profe de lengua que iba para periodista y que ha recibido un premio nacional de lectura

¿Recuerdas los libros que leíste de niño? Seguro que alguno sí. ¿Y tus hijos?¿recordarán libros o influencers, videojuegos…?

El tiempo lo dirá, lo ideal sería que las dos cosas.

¿Cómo convencer a los estudiantes para que suelten el móvil y la tablet y por lo menos un rato al día lean?

Lo saben bien en el colegio Nuestra Señora del Carmen de Fisterra porque acaban de recibir un premio nacional de bibliotecas por un club que lectura que tienen en el centro.

¿Qué libros tienen más éxitos? Se lo hemos preguntado en Cope Galicia Rosalía Lago, la profesora que dirige el club.

"Los que más gustan son los de aventuras, o también el manga", explica en Herrera en Cope Galicia.

Rosalía es profesora de lengua, pero iba para periodista. Al final cambió y no puede estar más contenta.

Su vocación era la lengua y la literatura.

"Estuve una semana en periodismo y me cambié, y no me arrepiento, mi vocación era la lengua".