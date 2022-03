Récord de actividad en el mercado de ganado de Santiago tras dos semanas de huelga

Después de dos semanas de parón impuesto por la huelga del transporte, esta mañana volvía el movimiento desde primeras horas de la madrugada al Mercado de Amio. A partir de las tres empiezan a entrar camiones con reses que saldrán para toda Galicia y también para muchos puntos de España, para el matadero o con destino a otras granjas donde completarán su crecimiento.

Los datos de esta jornada no se veían en años: más de 2.600 reses se han movido hoy en este mercado que un miércoles habitual se queda muy lejos de ese dato. Según confirmaba a Cope Santiago la responsable del mercado, Carmen Méndez, esa cifra la superaron ya sólo los animales de recría: "a de hoxe é unha subida espectacular, o normal, desde mediados de 2020, é que chegásemos escasamente ás 2.000. Houbo un pouco de exceso en recría, pero non houbo grandes problemas e non houbo ningún animal que non puidese baixar do camión ou quedase sen alimentar antes de sair".

Vídeo





Habitualmente, la nave de recría tiene libre un 20% de espacio pero hoy hubo cola para poder bajar los animales, clasificarlos, documentarlos y darles de comer antes de volver a subirlos al transporte que los llevará a su nuevo destino. Brian se lleva cada semana alrededor de 500 terneros de recría para Barcelona. Hoy se quejaba del atasco: "ahora mismo estamos inmobilizados, no podemos acabar de cargar el ganado porque no hay espacio suficiente para que los terneros puedan bajar".

Este trantante asegura que "los veterinarios, en cumplimiento de la normativa de sanidad animal, tienen que velar porque los terneros se encuentren bien" y por eso "ahora nos encontramos en esta situación". Brian asegura que no es la primera ocasión en la que se trasladan quejas por la falta de espacio en el Mercado de Amio al concello: la responsable de la entidad afirma sin embargo que los momentos de "atasco" son muy puntuales.









Entre los que pudo mover los animales con menos agobio fue José Manuel: él es un tratante de A Estrada que "ceba y transporta entre otros, para Ternera Gallega". Hoy trajo "25 pintos que van para fóra, que os vendemos aquí, e levamos uns 40 de cruce de carne para Ternera Gallega". En Estrada Ganadera agradecen que se haya recuperado la actividad por fin tras la huelga: "en dúas semanas non puidemos meter nin puidemos sacar nada... e foi un agobio porque se atrasa todo, isto é unha cadena. Estamos matando uns 40 ou 50 animais á semana e metendo outros tantos". Explica que no poder trabajar con normalidad supone pérdidas porque "ter animais de máis de 10 meses de vida en granxa non é rentable, porque consumen máis do que dan despois na venda"

Y en este día de vuelta al trabajo, hubo incluso quien no tendrá apenas ganancia: Alberto es un transportista de Baiona que solo movió 6 reses frente a las más de 20 habituales. "·Hoxe quedamos a pre... son moi poucos animais así que, nada. Pero é o que hai: si non, perdemos os clientes" asegura. Unos 50 años lleva la familia de Alberto dedicándose al transporte de animales para el matadero: él tiene solo 18 años y empieza a coger el testigo a su padre, pero no acaba de verlo claro. "Cada vez isto vai a menos, cada vez os gandeiros van máis a comprar polas casas...Hai que mirar para ir aguantando", añade.

A pesar de que la oferta de reses era mayor hoy que cualquier otro miércoles, eso no supuso bajada de precios en las ventas: aunque hay unos precios de referencia y hoy se mantenían los de comienzos de mes, el negocio se cierra de forma privada y algunos tratantes apuntan a un incremento de unos 10€ en cada res respecto a la tabla del 9 de marzo. La carne para el asador era mucha, pero también el interés en comprar.



