Recetas contra el deterioro cognitivo en la Plaza de Abastos de Santiago

Fabas con ameixas, empanada de raxo y filloas recheas de nata: recetas contra el deterioro cognitivo hoy en la plaza de Abastos.

Puri y Carmen son usuarias de la asociación AGADEA y hoy se pusieron tras los fogones para visibilizar la enfermedad que padecen en nuestra comunidad unas 70.000 personas, según la Federación de Alzhéimer Galicia.

La chef Lucía Freitas se mostraba encantada de colaborar con esta iniciativa porque "tenemos que visibilizarla, seguir trabajando con ella... para mí trabajar con ellas es muy hermoso y adoro venir a la Plaza con la gente que me cuenta sus recuerdos de cuando venían de niñas... y para mí también es muy especial cocinar un plato que es un plato de mi infancia, de mi abuela, que también tiene demencia", explicaba a Cope Santiago. Con su ayuda, el espacio gastronómico de la Plaza de Abastos de Santiago se perfumó de aroma de sofrito primero y de alubias y almejas después.

También participó en la iniciativa el equipo del cocinero Pepe Solla. Jaime Berros, su jefe de cocina, se encargó de ayudar a Puri y a Carmen con la empanada y el postre.

Carmen atendía las indicaciones de ambos desde la experiencia, porque ella fue cocinera hace años, antes de que la memoria empezase a flaquear: "Me gustaba mucho cocinar, trabajé de cocinera unos cuantos años... pero después lo fui dejando por problemas de salud. Pero a veces hago cocido, tortilla..." Puri cocinaba menos: ella se dedicó a la enseñanza "y tanto ir y venir le dejaba menos tiempo", explicaba. Aún así, guarda algún secreto culinario que quiso compartir: "cuando prepares la salsa para las vieiras, acuérdate de poner unos taquitos de jamón".

¿QUÉ ES RECETAS PARA EL RECUERDO?

La iniciativa de hoy en la plaza de Abastos compostelana coge el testigo a una propuesta que ya puso en marcha Alzheimer Galicia hace unos años: "Recetas para el recuerdo". Se trata de la publicación benéfica de un libro con doce recetas de cocina de mujeres que sufrían algún tipo de demencia.

"Fue una propuesta que nos hizo Azafranes Pote en 2018" explica Tania Losada, educadora de Alzheimer Galicia, y ya van dos ediciones. Recoge la receta del arroz con pollo de Lola, las Coquinas de Solita, las Choupas recheas de Felisa o la empanada de Manuela...junto a sus historias personales. Los beneficios de la venta del libro van a las quince asociaciones que apoyan a las personas que sufren algún tipo de demencia en nuestra comunidad.

Tania Losada nos cuenta que "la prevención es uno de los retos en la lucha contra el Alzheimer". Insiste en que "de hecho está ya muy estudiado que seguir unos hábitos de vida saludable, las relaciones sociales, mantener la mente activa... pueden retardar los síntomas y tener una mejor calidad de vida del paciente". Recomienda que "incluso antes de que haya diagnóstico, las familias se pongan en contacto con el médico de cabecera y las asociaciones, porque cuanto antes se coja, se podrá actuar y conseguir retardarlo más".

Mientras se preparaba el sofrito para el guiso de Fabas con ameixas, indagamos en qué ingrediente no puede faltar para garantizar éxito en cualquier plato. Lucía Freitas no lo dudó ni un instante: "o truco é poñerlle moito amor, esa é a base", sugerencia que acogieron calurosamente el resto..."con cariño e con tranquilidade, non andar a correr continuamente" añade Carmen.

Audio Patricia Iglesias nos lleva a la Plaza de Abastos para cocinar "las recetas para el recuerdo"