El motivo por el que no funciona el botafumeiro esta Navidad

Desde principios de diciembre el botafumeiro ha dejado de funcionar en la Catedral de Santiago. ¿El motivo? Labores de mantenimiento. Y es que este popular elemento también ha de revisarse de forma periódica para garantizar que esté en las mejores condiciones.

Los operarios revisan la estructura que permite el movimiento del incensario y se sustituirá la gran cuerda que lo sujeta. Y no es una cuerda cualquiera. Es un elemento de cáñamo que hace años podía conseguirse en Galicia y ahora “viene de fuera”, según nos confirma el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo.

¿CUÁNDO PODREMOS VOLVER A VER EL BOTAFUMEIRO EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO?

Normalmente, se pone en funcionamiento en fechas señaladas. La siguiente sería la Navidad o la Traslación del Apóstol, un acto que se celebra cada 30 de diciembre. Pero los visitantes pueden admirar este elemento de cerca y comprobar su vuelo el día de Reyes, 6 de enero, el Domingo de Resurrección, el día del Apóstol, 25 de julio, o durante la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, entre otras fechas.

Con todo, el botafumeiro también se pone en funcionamiento cuando alguien lo solicita a través del email: botafumeiro@catedraldesantiago.es

De hecho, estos últimos tres años, su funcionamiento ha sido tan intensivo que por esto se decide realizar una revisión más exhaustiva y cambiar el cordaje que lo sostiene. Daniel Lorenzo explica en COPE que desde 2020 “ha estado funcionado varias veces cada día, cuando antes solo lo hacía en fechas concretas”. Se ha aprovechado que en esta época hay menos peregrinos para retirarlo y revisar todo: “la tornillería, el sistema y la cuerda”.

¿Cuándo podremos volver a ver el botafumeiro de la Catedral de Santiago? Es complicado acotar una fecha porque depende de muchos factores. Además, la maquinaria que se va a utilizar para su instalación y verificación ha de ser ligera y muy especializada: “muy pluma porque si no podría afectar a la estructura de la Catedral, porque no está sobre el suelo, sino sobre una estructura de hormigón, así que tenemos que tener muy en cuenta su peso”. Asimismo, esta maquinaria permite elevarse varios metros para revisar in situ todo el sistema, “tienen que subir los técnicos y analizarlo todo”. Los tiempos dependerán de cuándo llegue la máquina y los operarios de distintas áreas, desde carpinteros, operarios de estructuras metálicas o ingenieros.



¿QUÉ ES EL BOTAFUMEIRO Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

El Botafumeiro es uno de los elementos más famosos y populares de la Catedral de Santiago de Compostela. Es un incensario de grandes dimensiones que se mueve desde la cúpula central de la Catedral, desde donde cuelga por un sistema de poleas, hacia las naves laterales.

Según informa la Catedral de Santiago, son necesarios ocho hombres para moverlo. A estas personas que utilizan su fuerza para poner en marcha el incensario se les conoce como los “tiraboleiros”.

El botafumeiro pesa 53 kg y mide 1,50 metros, está suspendido a una altura de 20 metros y puede alcanzar los 68 km/h.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Para qué se utiliza este símbolo? Principalmente por motivos litúrgicos, del mismo modo que cualquier sacerdote utilizaría un incensario en el altar, y funciona en las principales solemnidades de la Catedral. El incensario “quiere simbolizar la verdadera actitud del creyente. Así como el humo del incienso sube hacia lo más alto de las naves del templo, así también las oraciones de los peregrinos deben alzarse hacia el corazón de Dios. Y así como el aroma del incienso perfuma toda la basílica compostelana, de igual modo el cristiano, con sus virtudes y el testimonio de su vida, debe impregnar del buen olor de Cristo, la sociedad en la que vive”.

Celebraciones de Navidad en la Catedral de Santiago?? pic.twitter.com/bXCBHFJzll — Catedral de Santiago (@CatedralStgo) December 22, 2023