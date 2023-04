"El sábado y el domingo fue espectacular": coinciden todos, tanto los que volvían a colocarse esta mañana detras de las barras o armaban terrazas, como los que se acomodaban al otro lado. Espectacular, una Pascua en mayúsculas. "Es que había muchas ganas de fiesta"... "nos lo merecíamos ya" repiten otros... En alguna cafetería reconocen que del sábado al domingo no cerraron, el turno de mañana cogió el relevo sin hacer pausa alguna, porque los días se cruzaron sin que hubiese tiempo a darse cuenta. Así es la Pascua en Padrón. Y todavía queda la Pascuilla.

Ayudó también mucho el tiempo, como reconoce a Cope Santiago Pepe Domingo Castaño, que después de algunos años sin acercarse a la villa por estas fechas ha vuelto a disfrutar con los suyos.





"Tenía necesidad de Padrón, necesidad de Pascua, y también necesidad de ver a un pueblo que te quiere y comprobarlo in situ: es bueno para el alma y para el cuerpo", confiesa. Asegura que nunca había visto tanta gente un sábado de Pascua en Padrón y "el domingo fue una explosión". ¿El motivo? Tal vez que es de las fiestas que te hacen recordar a las de antes: "yo vi en la verbena, junto a la pulpería Rial, gente bailando y le pregunté de dónde eran... de Zaragoza, de Jaén y me he encontrado con esto y creí que era habitual...bueno, no tanto, es que estamos en fiestas!"

Pepe confiesa que pensando en su infancia, la Pascua le trae el recuerdo de estrenar: "mi madre nos hacía unos trajes con tela de saca de azúcar, que lavaba y preparaba para hacernos unos trajes preciosos... y nosotros, todos chulos por Padrón estrenando un traje de saca de azúcar. Tenía mucho mérito", asegura. También afirma que a su padre "siempre le tocaban cosas en la tómbola, una máquina de coser, una radio... parecía que tenía algo con el dueño de la tómbola, que estaban compinchados".





