Pepe Domingo Castaño, para siempre en Padrón

Este 25 de marzo de 2023 se ha escrito una nueva página en la historia de la localidad coruñesa de Padrón y en la historia personal de Pepe Domingo Castaño y de su familia. Desde este día el comunicador da nombre a una plaza de su villa querida, esa que lleva siempre en la boca y en el corazón.

Tenía que ser un sábado de marzo: "cando os nosos pementos agardan en Herbón a primeira colleita, cando a Pascua xa anda fungando, cando ata Rosalía lle canta a primavera, cando o noso Camilo, premio Nobel, baixa dende aló arriba e chega o Chef Rivera con fame de lamprea, cando as rúas xa piden fervor de caladiños...", decía Pepe en un precioso discurso: "un sábado de marzo, xa está escrito na praza o nome daquel neno con Castaño Solar como bandeira e con Padrón temblándolle no peito. Hoy, toda una familia metida en esta placa. Está la Mamá Rosa, de tantos Santiaguiños, está el Papá Antonio de tantas aventuras".

La corporación municipal de Padrón decidió poner a una plaza de la localidad el nombre de este "monstruo del periodismo, de la radio, y de todo lo que quiso hacer", como lo definió el propio Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Motivos sobran: ha logrado convertirse en toda una referencia en el medio y en el periodismo en general; ha sabido llegar a las casas de media España y ganarse el cariño de la audiencia y nos ha hecho vibrar con mensajes publicitarios hasta tararear canciones de marcas comerciales como si fuesen el último hit. Sin perder la sonrisa, con la fuerza de la palabra, con esa voz inconfundible y con una energía que solo los grandes transmiten.

Y en este camino al éxito no ha perdido de vista sus raíces y es que, en Padrón, preguntes a quien preguntes no solo saben quién es Pepe, sino que agradecen "todo lo que ha hecho por el pueblo". Y es que lo consideran todo un embajador de su tierra.

Conocedor del poder de llegar a millones de orejas de todo el país, no duda nunca en hablar de las bondades de esta localidad y de Galicia. Así lo transmitía el mandatario, Rueda, durante el acto institucional de descubrimiento de la placa en la ya Plaza Pepe Domingo Castaño: “Posee esa mente abierta, esa forma de ser que engancha a todo el mundo y nunca se olvida de que es gallego”, afirmó el presidente autónomico, después de que el Alcalde de Padrón, Antonio Fernández, recordase el extenso currículum del periodista.

Audio Alfonso Rueda, Presidente de la Xunta destaca que a Pepe Domingo como un embajador de su tierra

Vídeo Las autoridades durante la interpretación del Himno de Galicia





"UNO DE LOS DÍAS MÁS MARAVILLOSOS Y DIFÍCILES DE MI VIDA"

Los actos oficiales arrancaban en el cementerio de Padrón, donde la familia de Pepe acudía a realizar una ofrenda floral a sus difuntos. A las puertas, Pepe atiende a COPE Santiago para confesarnos que es uno de los días más maravillosos de su vida, pero también más difíciles: "Yo creía que esto era una cosa muy fácil, te ponen una placa, la inauguras, te emocionas, te ríes y te vas. Pero esto es duro, porque estoy contentísimo, pero también nerviosísimo".

A las puertas del cementerio, el periodista nos confesaba que le daba pena que estos logros no los puedan ver sus padres. De ahí el gesto de dedicarles esa plaza "a ellos".

Durante la ofrenda, el barítono Quique Bustos "El Jeringas" logró emocionar a los asistentes.

Vídeo Uno de los momentos más emotivos para la familia Castaño: la ofrenda en el cementerio





"La vida me lo ha dado todo", nos decía Pepe Domingo, "no hay nada más grande que ser profeta en tu tierra, aunque no soy yo quien debería decirlo". En este día Pepe tiene a su familia muy presente, pero también a otras personas con las que compartió vivencias y gratos recuerdos en esa plaza de Padrón que lleva ya su nombre. Nos habla de personajes que bien podrían llenar páginas de una novela, nos habla de "Octavito Cabanas, que era un genio imitando y recitando", o "Marisol, donde estaba el zapatero y le tirábamos de las trenzas", del "médico Pichete, de mote", de "las Pimpanas, que vendían grelos o de Conchiña, que se reía con una risa que yo no he escuchado en mi vida".

Audio Pepe Domingo: "la vida me lo ha dado todo"





ASÍ LO VIVIÓ SU FAMILIA

La familia de Pepe Domingo Castaño ha querido estar a su lado para celebrar un acontecimiento tan especial. Dos de sus hermanos, Teresa y Gonzalo, compartían con nosotros sus emociones: "Estamos súper orgullosos... uff, me está costando. Yo, como hermana pequeña, no viví todas sus etapas, pero es un ejemplo". Teresa recuerda las reuniones en el Santiaguiño y el desembarco de famosos en Padrón.

Audio Teresa, hermana de Pepe, embargada por la emoción en este día





Gonzalo admite que esto es un sueño también para él: "No tiene precio, le doy a Dios las gracias por vivir este día". Gonzalo recuerda en COPE que los comienzos no fueron fáciles: "Cuando él empezó en Radio Galicia yo me iba a examinar a Santiago y él de aquella no manejaba pasta y yo era un incordio... dormía con él en la pensión y para pagarme los bocadillos de calamares se las veía y se las deseaba".

Audio Gonzalo, hermano de Pepe Domingo, comparte con nosotros sus recuerdos





Tampoco grandes amistades de Pepe se lo han querido perder. Y en Pulpería Rial, el mítico establecimiento que tantas veces le ha servido la comida y ha vibrado con sus retrasmisiones, se vive este día como una auténtica fiesta. Lidia Angueira y el propio Rial nos reconocen que "es un honor, si alguien la merece, es Pepe".

Audio Lidia Angueira y Rial comparten en COPE sus recuerdos con Pepe





Pepe Domingo con los compañeros de COPE Galicia: Javier Maroño, director regional, Paula Pájaro, Leti García Chas, Pepe, Germán Dobarro y Santi Peón (de dcha. a izq.)

Un nutrido grupo de amigos y compañeros de Pepe que no se quisieron perder este día tan especial





Vídeo El nombre de Pepe, también en la fachada de Pulpería Rial