En marcha la Xunta de Rueda: Una nueva cara entre sus 11 conselleiros

Tenemos ya nuevo gobierno en la Xunta: en la mañana de este lunes, 16 de mayo prometían o juraban su cargo en un acto en el Pazo de Raxoi, en la Plaza del Obradoiro.

Biblia, Constitución y Estatuto de Galicia sobre la mesa en la que los conselleiros, la mayoría juraron, solo dos prometieron el cargo. Rompió la fórmula protocolaria la titular de Política social, Fabiola García, que recurrió a la lengua de signos para el momento: "Facerlle un xesto a todas as persoas xordas de Galicia, signei a miña toma de posesión, indiquei que ía tomar posesión no cargo e agradecín ao Pte Rueda". Le preguntaba la periodista de COPE Galicia Patricia Iglesias si costó aprender el lenguaje de signos: "Fácil non é, se son sincera", reconoce la titular del departamento social del gobierno gallego.









UNA CARA NUEVA: EL NÚMERO 3, DIEGO CALVO

En cuanto a la estructura y reparto de competencias, las conocidas para casi todos porque hay una única cara nueva, Diego Calvo. El presidente Rueda le daba la bienvenida recordando la importancia de llegar aprendido a las instituciones: Calvo, que ha pasado por la Diputación de A Coruña y forma parte aún de la mesa del Parlamento, dijo ser consciente de que es una persona con suerte: "eu hoxe quero agradecercho, Presidente, por contar conmigo para este goberno. É unha honra formar parte do Consello da Xunta e compartir equipo con homes e mulleres con tanta experiencia (...) e dos que estou seguro nos vindeiros meses aprenderei moito"

Junto con el propio Rueda, la más veterana es la conselleira Rosa Quintana, que se emocionaba y tiraba de metáfora marinera para comprometer lealtad en nombre de todo el equipo: "Aquí o que hai son compañeiros e compañeiras... Nos arroupamos uns a outros... por iso sigo con este equipo porque fue siempre el mío, compartimos alegrías y sinsabores". Los ajustes lógicos no son para enmendar nada, explica Rueda, sino afrontar retos".

Equipo fue una de las palabras más repetidas por el presidente Rueda en su intervención:

De sus competencias como vicepresidente se reserva Rueda Turismo y anunció que pedirá el apoyo de todas las consellerías en esta área tan importante en el año que estamos. Insistió en que no es momento para volantazos, sino para continuar con el “sentidiño” por el que apostaron los gallegos en las elecciones de 2020.

¿QUIÉNES SON LOS CONSELLEIROS DE RUEDA?

Esta es una Xunta muy similar a la del ya ex mandatario Feijóo, pero con algún cambio, como la entrada de Diego Calvo en el ejecutivo autonómico, de número 3. El gobierno gallego cuenta con dos vicepresidencias y nueve consellerías: Son 5 mujeres y 6 hombres.

El responsable económico, Francisco Conde, asciende a vicepresidente primero.

Como vicepresidente segundo encontramos a la principal novedad: la entrada de Diego Calvo. (San Sadurniño, 1975) es licenciado en Ciencias Económicas. Presidente provincial del PP de A Coruña, ocupaba hasta ahora la Vicepresidencia Primera del Parlamento. Ahora, entra en el Ejecutivo gallego como titular de la Vicepresidencia segunda y de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. En términos globales, "hereda" las funciones que tenía hasta ahora Rueda (aunque él como vicepresidente primero). Pero el nuevo mandatario le retira Turismo, que se reserva en Presidencia, y le entrega el área de Deportes, que figura en el nombre del departamento.

Sin cambios, Miguel Corgos sigue al frente de la Consellería de Facenda e Administración Pública; igual que Ángeles Vázquez mantiene la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; y Ethel Vázquez, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

Sí hay una modificación en la nomenclatura del departamento que dirige Román Rodríguez, que queda al frente de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Rueda ya había avanzado en su discurso de investidura que la FP tendría un área específica en el organigrama y el hecho de que forme parte del nombre de la Consellería remarca la relevancia que pretende darle. El área de FP fue una de las dos modificaciones en la estructura que anticipó en la Cámara. La otra, pendiente de ver cómo se plasma, fue la creación de un área de Termalismo con sede en Ourense.

María Jesús Lorenzana conserva las competencias que tenía con un leve cambio en la nomenclatura del departamento y dirigirá la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade; mientras que Julio García Comesaña mantiene la cartera de Sanidade, después de una etapa marcada por la pandemia del coronavirus.

Y en el organigrama de la Xunta, Rueda refleja también el compromiso que trasladó en su discurso con la investidura con la juventud, que pasa a tener presencia en el departamento que dirigirá Fabiola García: la Consellería de Política Social e Xuventude.

Al frente de la Consellería de Medio Rural sigue José González; mientras que Rosa Quintana también mantiene la Consellería do Mar.

Quintana era hasta el momento, junto con el propio Rueda, la única conselleira que había entrado en el Gobierno con Feijóo después de su victoria electoral de 2009.