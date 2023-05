Las personas tras los "alcaldables" de Santiago

En Santiago se presentan ocho listas electorales diferentes, los compostelanos pueden decidir entre ocho candidaturas. En la actualidad son cuatro los partidos políticos con representación en el Pazo de Raxoi.

A los candidatos los conocemos, pero detrás siempre hay equipos de personas que gestionan la estrategia de comunicación, cuadran agendas, contactan con la prensa, envían notas... se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde.

IRIA MÉNDEZ Y LOS WHATSAPPS DE GORETTI SANMARTÍN

A Iria Méndez la vemos con Goretti Sanmartín, la candidata del Bloque. En su caso lleva ocho años con la candidata, aunque ya se conocían con anterioridad en el trabajo del BNG. Méndez nos dice que con Sanmartín "é unha gozada traballar con ela, moi resolutiva e sempre con consenso vemos o seguinte paso".

La aspirante a la alcaldía de Santiago del Bloque es de las que envía audios de whatsapp para no olvidarse de nada: "para que anotemos cousas na axenda, compromisos cos veciños..." A raíz de esos audios saben dónde está: "sempre ten a axenda moi completa, pero sabemos cando está na casa porque escoitamos cantar un paxariño". Se trata de un pájaro que entró en su casa y, tras buscar a su dueño y no dar con él, Sanmartín se hizo cargo de su cuidado.

INÉS DOPAZO Y LA CONDUCCIÓN "DESPISTADA" CON MARÍA ROZAS

En el caso de Compostela Aberta, Inés Dopazo se encarga de toda la comunicación. Nos confiesa que arranca la campaña "cansa", todos nos lo dicen, porque llevan varios meses de trabajo muy duro: "se lle preguntamos a algún dos meus fillos resúmeno en miña nai ten un ordenador e escribe moito, pero claro, hai moitas cousas... argumentarios para entrevistas e debates, organizar actos, levar redes sociais..."

Entre las anécdotas nos confiesa algo que ha perdido la categoría de "anecdótico" debido a su frecuencia. Dopazo lleva a María Rozas, la candidata, en su coche cuando tienen algo previsto: "e eu son moi mala conductora e moi despistada... e o de perdernos é moi frecuente e ela non axuda moito tampouco", confiesa entre risas: "pero non nos perdemos en Santa Cristina de Fecha, que tamén, somos as típicas que non sabemos o camiño máis curto para ir de Salgueiriños a Santa Marta, imaxínate". Inés Dopazo nos confiesa que no ha tenido ninguna discusión profesional con la candidata porque "somos moi parecidas, din que somos siamesas".

NATALIA PALMOU Y LLEGAR A LOS SITIOS UNA SEMANA ANTES CON BORJA VEREA

Natalia Palmou lleva la comunicación del popular Borja Verea: "empezo con ganas, aínda que cansa xa... porque a campaña empeza pero levamos tempo". ¿Cómo surgió el trabajo con el candidato? Nos cuenta que a través de un mensaje, cuando Verea se hizo cargo del partido, ella lo felicitó y enseguida el popular la llamó para decirle que la necesitaba en su equipo. Con todo, Palmou y Verea se conocían de antes, coincidieron en el colegio Peleteiro, pero Borja iba un curso por encima, al ser un año mayor.

El trabajo "é moi bonito, pero de moita responsabilidade: actos, axenda, entrevistas... non son eu a única, somos un equipo coordinado", pero reconoce que la batería del móvil no llega al mediodía y tiene también un coste personal: "a miña filla mediana sempre me di, mamá o único que fas é traballar co teléfono!". En el plano de anécdotas trabajar a ritmo frenético tiene consecuencias: "íamos a un acto e chegamos alí e non había tal acto... era a semana seguinte". Mejor temprano que tarde, le decimos: "claro, imos con tempo... pero dimos volta, todos dignos e volvimos á sede", nos explica entre risas.

JOSEMA DIEGO Y LA VERBENA CON EL COMBO Y BUGALLO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El candidato Sánchez Bugallo ha contado en los últimos meses con una persona nueva. Nueva por reciente incorporación y nueva por su juventud: Josema Diego. Se incorporó al equipo del socialista cuando este anunció que intentaría renovar su cargo como alcalde. Diego trabajaba en radio y dio el paso "ao lado escuro", bromea, aunque reconoce que es "un traballo moi sacrificado, dende as seis da mañá... ata cando rematemos". El alcalde lo es 365 días, 24 horas, pero quien trabaja con él también, nos dice... "De feito o outro día escribiume miña nai e eu aínda non lle contestei... chamoume e dime, que? olvidácheste de que tes nai? e contesteille... non! pero hai outros whatsapss, por exemplo Paula da COPE..." Y es que gestionan cientos de mensajes y correos cada día.

Sobre la anécdota con el alcaldable Bugallo nos habla de una emotiva: "nunca se ve ao alcalde nervioso... pero ese día tremíanlle as pernas", nos cuenta sobre el día de la madre y cuando Sánchez Bugallo le llevó unas flores a Carmiña, que tiene 95 años.

Sánchez Bugallo explicó en una rueda de prensa que su equipo lo lleva por sitios que nunca imaginó, así que preguntamos a Josema Diego para salir de dudas: "iso foi unha esaxeración, fomos a Lavacolla a ver ao Combo Dominicano". La siguiente cuestión era obligada: Botou unhas bailas? Su respuesta es abierta: "quien allí estuvo, lo sabe".

"ENEMIGOS ÍNTIMOS"

A los cuatro también les esperan días de mucho trabajo y relación con los medios. Pero, más allá de la rivalidad política, parece que su relación personal y profesional es buena. Nos confiesan que los cuatro tienen un grupo de whatsapp creado para no pisarse en la programación de comparecencias. El nombre del grupo: "Enemigos íntimos".

Audio