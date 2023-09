Las obras en la calle Pastoriza de Santiago provocan atascos diarios

Hay pocas cosas predecibles y seguras en la vida, pero parece que los atascos diarios en Santiago, al menos en los próximos meses, estarán garantizados. Quien circula por Compostela ya sabe que las primeras horas de la mañana son complicadas en las entradas a la ciudad, especialmente en la zona sur, Volta do Castro y Vidán, y también que a la hora de entrada y salida de centros escolares el eje de la Senra y Virxe da Cerca acaba tomado por los vehículos y hay que armarse de paciencia. Pero desde el 18 de septiembre tenemos un nuevo punto “caliente” para la circulación: San Roque y Xoán XXIII. Hoy (da igual cuando leas esto) volverá a ser un día de atascos en el entorno de Basquiños.

La rúa da Pastoriza se ha convertido en una pesadilla para los conductores que circulan por aquí: el corte de tráfico en esta calle está causando muchos problemas en las vías que se usan de alternativa. Mientras duren las obras, la avenida Coímbra tiene que absorber gran volumen de ese tráfico que ya no puede pasar por Pastoriza. Y vaya que lo han notado: “Por la mañana, con la entrada del cole, con los padres que quieren dejar a los niños en la puerta y los buses… hay buses cada dos minutos, esta no es una calle para tanto tráfico, los autobuses no giran, aquí se forman unos caos… paciencia”, nos explica la farmacéutica de la calle.





CUESTIONAN QUE COMIENCEN LAS OBRAS AHORA

Por eso, la pregunta que repiten tanto viandantes como residentes y comerciantes de la zona es: ¿pero de verdad que había que iniciar estos trabajos en este momento? "¿a qué esperan ahora al invierno? Con los niños de vacaciones no hay tanto tráfico... y no ahora", cuenta a Cope Santiago una vecina que sube cargada con la compra desde la parada del autobús, que durante las obras la dejará más lejos de su casa. "Hubo un atasco tremendísimo, y eso que estaban los guardias en el cruce de la avenida de Coímbra y también en Xoán XXIII", dice una madre que reconoce que tuvieron que "parar el coche antes del colegio para llegar a tiempo" El recorrido no era mucho, porque viven en Basquiños: a la salida ya pensó en ir a recogerlos a pie. "A ver qué pasa cuando empiece a llover".

Porque la zona es además punto de paso de más de una docena de líneas de transporte público: "el recorrido que hacen los autobuses es un vueltón..." nos dice una usuaria del bus urbano: "no voy a cambiar mi rutina por el momento, aunque si veo que no llego a tiempo al trabajo a lo mejor tengo que coger el anterior"

Para favorecer el paso de los autobuses en una calle estrecha como es la avenida de Coímbra ha sido necesario eliminar varias plazas de aparcamiento en las zonas de curva, donde los coches estacionados impedirían el paso de vehículos grandes "y aquí ya estábamos muy escasos de plazas y se acaba de empeorar el problema", aseguran desde una tienda de la zona.





Desde el gobierno local asumen que se vienen días complicados en el tráfico por ese corte inevitable por obras...hasta que nos acostumbremos, porque la intervención en la calle está programada para 3 meses de trabajos, aunque hay quien cree que va para largo: "creo que van a ser cinco, por lo que me dijo el encargado de la obra" aseguran en una de las cafeterías que tiene la excavadora trabajando junto a la terraza. "Por el momento puedo mantener tres mesas, a ver por cuánto tiempo", añade.

Vecinos y comerciantes de esta zona coinciden en que las obras eran muy necesarias: se va a reurbanizar ese tramo y mejorar la accesibilidad. "Aquí estaba cayendo mucha gente que venía con muletas... el ayuntamiento ha tenido mucha suerte que no le reclamaran, que no pasaba nada pero...podía pasar" cuenta un vecino mientras sale de su garaje con el coche. "Para moverme con el coche por el momento no tengo problema", dice.

Se trata de una obra que viene aprobada del gobierno local anterior: parece que el margen era escaso para el nuevo equipo que tomó posesión a mediados de junio.

Una vez las obras empezadas, se han señalizado los desvíos, claro, hay refuerzo policial para un mejor control del tráfico y se juega con la regulación de los semáforos de Xoán XXIII, pero el propio responsable de Mobilidade en el ayuntamiento, Xan Duro pedía paciencia en declaraciones a Cope Santiago.

No nos ha aportado el dato de la cantidad de vehículos que suelen pasar por Pastoriza cada día, pero lo que parece comprobado es que el entorno no estaba preparado para ser alternativa a una vía de tanto tránsito: "a lo mejor también después será necesario intervenir en la avenida de Coímbra, a ver cómo queda después de tanto paso de tráfico pesado", deja caer una comerciante de la zona.