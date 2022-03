No hay riesgo de desabastecimiento en Mercagalicia esta semana

Este lunes, 14 de marzo arranca un paro indefinido en el sector del transporte. Enrique Torres lleva más de 15 años al volante. Es transportista natural de Santiago. Él no es autónomo, trabaja en una empresa que, en la actualidad, tiene pérdidas debido a los costes de los combustibles: "Se para hoy porque esto es inasumible. Mi jefe, un porte que le pagan a 500 euros, está gastando 620 en combustible... entonces, no hay manera"

Enrique pide en los micrófonos de COPE Santiago que baje el precio del gasóleo o que suban los portes, lo que cobran por llevar la mercancía. Con todo, esa subida repercutiría en el bolsillo de todos los ciudadanos. Así que piden bajada de los impuestos que gravan los hidrocarburos: "La solución la tiene el gobierno... mientras esto no se recupere hay que abolir los impuestos o una parte, lo que sea".

Y ojo a otra consecuencia de la subida de precios: Enrique nos explica que ya viaja con el combustible justo para evitar robos: "Yo ya viajo con el combustible justo... como dejes el camión un poco escondido va a aparecer cualquier particular que te vacíe el depósito".





MENOS CAMIONES EN MERCAGALICIA, PERO SIN RIESGO DE DESABASTECIMIENTO

Hoy nos hemos pasado por MERCAGALICIA, en el polígono del Tambre, en Compostela: menos camiones operando, pero no hay riesgo de desabastecimiento. De momento, desde la gerencia de esta instalación no proporcionan datos de tráfico de mercancías. Esperan al martes para ofrecer una comparativa, en cualquier caso mucho menos trasiego. Sí nos comentan que no hay riesgo de desabastecimiento porque el domingo entró un 20% más de mercancía, de entrada de vehículos, ante el anuncio de la huelga en el transporte. Los almacenes están llenos.

Quien nota la falta de movimiento es la gasolinera en esta zona. Juan trabaja en esta estación de servicio: "Los lunes es la salida de camiones y hoy no hay movimiento ninguno. Estamos a cero, prácticamente. Tenemos turismos, pero lo que es camión o furgoneta no hay prácticamente nada".





En Mercagalicia nos encontramos con un transportista que no ha podido trabajar con normalidad en la plataforma logística en la que opera. Yosin no pudo salir a medianoche esperando a que se disolviesen los piquetes y esto le conlleva retrasos en su jornada laboral: "Estoy aquí toda la noche y todo el día y yo ya estaría en casa ahora". Sin embargo, para él este paro es más que comprensible porque la situación no se sostiene: él no paró porque es "empleado, pero hay que ponerse en lugar de los autónomos, tendrán que pagar sus gastos, pero tal y como subió el precio del gasoil, esto no es rentable", asegura.

Alberto Domínguez, de Hortofrutícola del Noroeste, atendía también a COPE Santiago y nos explicaba que no tienen problemas para abastecer a la clientela habitual para el resto de la semana porque han hecho acopio de productos, con todo, hay que recordar que son productos perecederos. Pero, la incógnitca es qué pasará, si esta situación se prolonga. Desde esta firma han notado que el consumidor está mudando las pautas de compra a productos más baratos: "lechugas, patatas... la gente lleva más por si nos quedamos sin ellos y son productos que no son caros".

Los costes fijos de esta empresa se han incrementado muchísimo. Se trata de un establecimiento que paga alrededor de 3.000 euros de luz, con un incremento de un 40% del precio de suministros. ¿Subirán los productos? "Todo se tiene que actualizar, pero estamos aguantando porque el consumo se retrae. Si la renta es menor... El consumidor está recortando todo lo que puede porque no hay subida de salarios". Desde Hortofrutícola del Noroeste se tienen que pensar mucho si incrementan precios y cuánto porque hablamos de productos de primera necesidad.

