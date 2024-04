El gesto del Presidente de Galicia, Alfonso Rueda, que provoca risa y aplausos de fotoperiodistas

Los que se pasen por la iglesia de la Universidad de Santiago se van a encontrar hasta mediados de mayo una selección de 73 fotografías realizadas por los profesionales de fotoperiodismo.

Se trata de una selección de instantáneas que hacen bueno el dicho popular “una imagen vale más que mil palabras”. Si bien, al lado de cada fotografía le acompaña una leyenda elaborada por un profesional de la comunicación comentando la imagen.

“A Galicia inédita” (La Galicia inédita) es una exposición que está organizada por el colectivo de fotoperiodistas y la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) y fue inaugurada por el Presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. En su intervención, el titular del Ejecutivo gallego reivindicó la importancia de estos profesionales a la hora de interpretar la realidad y construir la memoria colectiva, al tiempo que aprovechó para agradecer su labor y la de todos los profesionales de los medios de comunicación: “Estamos muy orgullosos del periodismo y el fotoperiodismo que se hace en Galicia”, manifestó.

Los políticos son conscientes de lo que hace una buena fotografía por ellos: no solo a nivel estético, sino salir bien en una foto puede darles mayor credibilidad o puede suponer un golpe a su imagen, incluso a su reputación.

EL FOTOGRAFIADO QUE SE CONVIERTE EN FOTÓGRAFO

Entre los fotoperiodistas protagonistas de la muestra hay profesionales veteranos, con décadas de experiencia a sus espaldas. Muchos están encargados de cubrir las comparecencias o ruedas de prensa del mandatario autonómico y lo conocen desde hace tiempo. Y eso se nota. Rueda se ha mostrado muy cercano durante la inauguración de la exposición y hasta ha cambiado las tornas con ellos. Ni corto ni perezoso, el propio Presidente de la Xunta se hizo con una cámara y no dudó en hincar la rodilla para tomar él las fotografías a los fotógrafos. Un momento muy apreciado por los asistentes y que despertó la carcajada general y los aplausos.





Rueda se animaba incluso a reproducir algunos de los movimientos y gestos de los profesionales del fotoperiodismo para tomar el mejor ángulo.

LA GALICIA INÉDITA

Con esta exposición, los fotoperiodistas quieren reivindicar el trabajo que hay detrás de una imagen. Fernando Blanco es el comisario de la muestra y nos destacaba alguna de las instantáneas que podemos observar. Por ejemplo, las torres de la Catedral en medio de una densa niebla. Esa imagen no es fruto de la casualidad: “A Xoán Soler le llevó esa foto mucho tiempo, todas las mañanas se levantaba, iba al Monte Pedroso, tiraba una foto, no valía, volvía al día siguiente… y quedó una imagen impresionante. Le costó”.

Pero también hay imágenes que son fruto de la casualidad y la suerte: “Hay una foto muy graciosa de Álvaro Ballesteros, que se ve un perro meando sobre un muro que ponía 'Fuck the system' y el perro echando una meada es como… fuck the system al fuck the system, rizando el rizo. Es una foto oportunista”

Hasta el 15 de mayo quien quiera puede pasarse a ver la exposición.