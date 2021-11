Galicia hace obligatorio el certificado covid para acceder a bares y restaurantes

La Xunta de Galicia y el sector de la hostelería acordaron este lunes exigir el certificado covid para acceder a los restaurantes durante todo el día y a los bares y cafeterías a partir de las 21 horas.

La medida tiene que autorizarla el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) como hizo ya con el certificado para acceder al ocio nocturno o a los hospitales como acompañante o visitante. La intención del ejecutivo autonómico es pedir esa nueva autorización cuanto antes para que entre en vigor en los próximos días.

También se ha acordado entre Xunta y sector reducir el número de comensales que pueden juntarse en una misma mesa. Serán 8 en interior (ahora son 10) y 15 en terraza frente a los 20 actuales.

Desde el sector de la hostelería comprenden la necesidad de pedir certificados. "Puede ser un poco engorroso, pero todo tipo de medida que haga que no nos reduzcan horarios o que no nos cierren son positivas", explica Thor Rodríguez, representante de los hosteleros de Santiago.

Desde la administración autonómica el vicepresidente Alfonso Rueda apelaba anoche a la responsabilidad de todos. "Si se exige certificado de vacunación hay que tener claro que hay que tenerlo o una pcr negativa. Es una responsabilidad de los locales pedirlo y de los clientes tenerlo".

