Confirmado en Galicia el primer caso de viruela del mono

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta de Galicia acaba de recibir, por parte del Instituto de Salud Carlos III, la confirmación del primer caso positivo en Galicia por la denominada viruela del mono.

Según informa la administración autonómica gallega, la persona afectada por el virus es un varón que pertenece el área sanitaria de A Coruña y Cee, y permanece aislado en su domicilio. Las autoridades sanitarias ya se han puesto en contacto con los contactos estrechos de este positivo y ha trasladado las recomendaciones pertinentes.

La confirmación se produce después de que la Dirección General de Salud Pública enviase al Centro Nacional de Microbiología las muestras de dos nuevos posibles casos de infección, ascendiendo hasta siete, el número total de personas que presentaron un cuadro compatible con la viruela del mono.

De los primeros tres casos sospechosos notificados, uno el pasado viernes y otros dos el lunes de esta misma semana, todos ellos han dado negativo. Algo de lo que se informaba en redes sociales de la Consellería de Sanidade este miesmo viernes, pocas horas antes de que se confirmara el primer caso.

