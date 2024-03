Fresas y cebollas entre asfalto: las huertas urbanas triunfan en Santiago

Entre marzo y abril el Concello de Santiago adjudicará las huertas urbanas que siguen pendientes de adjudicar en la ciudad. Quien pasee por Compostela seguro las habrás visto en varias zonas: Almáciga, Santa Marta, Belvís, incluso en Huertas, muy cerquita de la Catedral compostelana o en el barrio de Pontepedriña.

Casi frente a la estación intermodal, entre el trasiego de buses y maletas, encontramos la zona conocida como las Brañas de Sar, otro de los pulmones verdes de Compostela. Aquí también hay una zona que el Ayuntamiento destina a huertas y aquí conocemos a Paz, trabajando en su cosecha.

Plantación de lechugas en las huertas urbanas de Santiago





Esta es su segunda siembra. Ahora tiene fresas, ajos, cebollas, lechuga o tirabeques, unas vainas similares a los guisantes. En su caso, ella heredó una zona de huerta de su padre, pero le queda a 30 km de distancia de Compostela, así que lo que plantaba allí “me salía muy caro… por el trayecto”. Entonces, cuando se enteró de que se sorteaban las parcelas municipales, no se lo pensó: “Vengo todas las semanas a regar porque estoy cerca y a recoger… es una pasada. No tengo una rutina, vengo cuando el tiempo lo permite”.

Para ella, estar trabajando en la huerta es como ir al gimnasio por el ejercicio físico que supone, además de la conexión con la naturaleza. Pero nos cuenta un problema: o se cierran los accesos o hay quien irrumpe a robar las plantaciones. A ella le han llevado pimientos: “Cuando volví me los habían llevado todos… esa señora dejó de plantarlos, aquel chico también y quien viene no es por necesidad. Es para vender o envasar. Y al anterior alcalde ya se lo comentamos, pero no hacen nada”.

Tierra recién sembrada en las huertas urbanas de Santiago





Aquí en Pontepedriña hay 54 parcelas, pero en toda la ciudad son cerca de 300 huertas municipales. Los titulares tienen derecho a cultivar la parcela. Para eso, el Concello proporciona el terreno y el agua para el riego; pero cualquier otro material o gasto derivado del cultivo de la huerta corre a cuenta del titular. Entre las obligaciones, mantener el espacio en buen estado de cultivo durante todo el tiempo que dure la adjudicación.