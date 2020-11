Dos agentes de la Policía Local de Ribeira recibirán la Medalla al Mérito que otorga la Xunta

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la reosución por la que se otorgan las Medallas al Mérito de la Policía Local con las que, cada año, la Xunta reconoce la labor de los agentes de estos cuerpos municipales de policía.

Y en esta ocasión, dos de esas medallas será recibidas por dos agentes de la Policía Local de Ribeira, José Antonio González Sampedro y Francisco Crujeiras Vidal.

Ambos se encontraban de servicio el 19 de enero de 2019, cuando se registraba un violento atraco en la gasolinera Agro do Forno, situada en Salmón, en el propio concello ribeirense.

Un suceso en el que los atracadores no dudaron en disparar con una escopeta al empleado de la gasolinera, dejándolo gravemente herido y que pudo salvar su vida gracias a los agentes. De hecho, según el comunicado que remite el propio concello de Ribeira, "os axentes lograron que non morrera desangrado ao improvisar un torniquete co cinto do pantalón do uniforme e unha porra".

Motivo por el que recibirán la Medalla al Mérito de la Policía Local que, según recoge el propio DOG, que resuelve conceder esta distinción “pola súa intervención nun acto de servizo, ao ser de salientar o seu compromiso de servizo, calidade inherente ao ideal de servizo público, predicable dun bo policía”.