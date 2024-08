Delfín en su espacio natural en Galicia: se ruega no molestar

Desde 2019, uno de los residentes habituales en la ría de Muros-Noia es un arroaz que ya tiene, no uno, sino varios nombres. "Confi" o "Manoliño" es un delfin "adolescente", en palabras del biólogo Alfredo López, que también lo define como un "auténtico torpedo". Porque alcanza ya los 3 metros y pesa alrededor de 400 kilos. En este detalle no se fijan los cientos de bañistas que, un verano más ven al animal como un juguete de playa, últimamente en la ensenada de Corcubión.

Las redes sociales se han vuelto a llenar de nuevo con imágenes de personas metidas en el agua, alguna, teléfono en mano, claro, que se acercan al animal (a pesar de que "da un poco de grima"), lo agarran, lo acarician...todo lo que no es responsable hacer con un ejemplar de este tamaño que está en su medio natural.

Manoliño se libra del arpón clavado en su costado El trabajo de los voluntarios y biólogos moviendo el proyectil cuando el delfín se ha dejado tocar estas semanas pasadas ha sido clave para que se haya podido desprender de él Noia (A Coruña) 17 nov 2022 - 18:15

LA POSTAL SE ROMPE EN CUALQUIER MOMENTO

Desde la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños(CEMMA), Alfredo López advierte que esta imagen de postal con delfín es un riesgo tanto para el animal como para las persoas que se empeñan en rodearlo: "en pouco tempo se convirte en cen, duascentas persoas, xente con motos de auga, embarcacións...é como si temos un gatiño que é moi xeitoso, e de repente, cincuenta persoas se poñen a xogar con el, pois seguro que a alguén lle rabuña ou lle morde, porque esa situación para o animal é moi estresante e provoca unha excitación moi grande", explica el especialista.

Desde esta Ong recomiendan siempre que se deje tranquilo al animal, que a veces sufre arañazos por parte de los bañistas, que también le pueden contagiar enfermedades humanas. Alfredo López lamenta la actitud de muchas personas que cuando se acercan voluntarios, gente de protección civil o incluso de la policía local "que se achegan a recomendar que non se bañen, que non se metan na auga con el, e o que reciben son insultos e vexacións. É unha falta de respecto de cara ás persoas e tamén ao propio animal". Recuerda el biólogo que no se han producido reacciones violentas de "Confi" recientemente, pero sí que alguna vez "mandou a algunha persoa ao hospital cunha mordedura de cen dentes nunha perna, consecuencia da presión que o animal sinte ao ter tanta xente que chega un momento que xa non o soporta, claro!"

Por eso desde la CEMMA reclaman que, aunque resulte impopular, se impongan sanciones para disuadir de las conductas imprudentes. "A lei impide manter contacto físico con un cetáceo salvaxe, molestalo..." y recuerda otro caso que se registró en las costas gallegas, el del delfín "Gaspar", que entre 2007 y 2011 recorrió buena parte de nuestro litoral: "houbo xente que mergullaba con el, reiteradamente, e nese caso pois sí, se puxeron varias multas que tiveron efectividade e se cortou toda esta situación".

La Ong recuerda además que la actuación irresponsable de los bañistas va a recaer más adelante en los profesionales que trabajan en el mar. El animal va a seguir buscando el contacto con la gente una vez se ha acostumbrado, y ya en 2022 recibió un arponazo.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Ante la presencia de un cetáceo como "Confi", la recomendación desde la CEMMA es atender a las indicaciones de Protección Civil, voluntarios o fuerzas de seguridad que se encuentren en el lugar del avistamiento, o trasladar cualquier incidencia o consulta al teléfono de la Rede de varamentos: 686989008 o al 112. Nunca se le debe ofrecer comida, ni llamar su atención ni tampoco meterse en el agua intencionadamente a su lado. La observación se puede hacer pero a distancia y ante cualquier comportamiento incómodo por parte del animal, se debe salir inmediatamente del agua.





