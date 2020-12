Habrá que reservar plaza para asistir a la Apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Santiago

Hace poco más de un mes, el 15 de noviembre, echaban el cierre la catedral, el archivo y el museo para poder preparar la recepción de fieles y visitantes tras la rehabilitación, ya sin andamios y con todo el mobiliario nuevamente instalado.Por fin, en dos semanas, para la Ceremonia de la Traslación, el templo volverá a abrir para un acto público: la entrada será libre ya al interior de la seo, aunque con asistencia muy limitada debido a la amplia presencia institucional. Al día siguiente, para la Apertura de la Puerta Santa, sí que se podrá reservar plaza para acudir al acto que marca el inicio del Año Santo 2021. Desde la Catedral están barajando habilitar asientos en el claustro, para que sea posible seguir la celebración a través de pantallas instaladas en la zona cubierta.

La Catedral de Santiago informa de que, en el claustro de la Catedral, se habilitarán setenta asientos para poder seguir la ceremonia a través de una pantalla. Para poder acceder al claustro deberán retirarse unas invitaciones, los próximos días 21, 22 y 23 de diciembre, entre las 12:00h y las 14:00h, en la Oficina de Acogida al Peregrino (rúa Carretas, 33). Dichas invitaciones serán nominales, y cada persona solicitante podrá recoger la suya propia y la de un acompañante (presentando copia del documento de identidad del mismo).

Está confirmado que no habrá ya el simbólico derribo de la tapia de piedra: no tendría mucho sentido un acto que supondría llevar nuevamente suciedad al interior, precisamente después de los trabajos de rehabilitación. La tradición estipulaba que ese muro construido para la ocasión se derribaba con un martillo de plata para, posteriormente, acceder a la Basílica desde la Quintana.

Desde la Catedral recuerdan además que habitualmente muchas personas se acercaban a la Plaza da Quintana para intentar recoger alguna de las piedras de la tapia como recuerdo, un momento de aglomeración de gente que las actuales medidas de seguridad frente al covid desaconsejan completamente.

Mañana viernes tendrá lugar acto institucional de visita a las obras, con presencia del Arzobispo de Santiago, el presidente de la Xunta y el Delegado del Gobierno en Galicia. Será el momento de comprobar lo que adelataba hace unas semanas en Cope Santiago el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo: que la "rehabilitación que se ha conseguido es espectacular"

Na parte final dos traballos de restauración no ámbito do altar maior, procedeuse a recuperar a imaxe do Santiago Peregrino que remata o camarín. Trátase dunha peza datada en 1667 que foi realizada por Pedro del Valle. pic.twitter.com/XIhGkpxCKj