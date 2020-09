De capitán del Santiago Futsal a enfermero contra el COVID: La despedida de Isma

Isma ya no será capitán del Santiago Futsal en la temporada 2020/2021, el equipo compostelano de fútbol sala, que actualmente juega en segunda división y que es todo un referente de este deporte en el ámbito nacional. Isma ha tomado una decisión difícil: cambiar el terreno de juego por el hospital. Su rival ahora es invisible: se une a la lucha contra el coronavirus.

"Fue una decisión difícil, pero espero que sea la correcta". Con voz sincera y toda la humildad del mundo nos atendía en los micrófonos de COPE Santiago Ismael Vázquez, jugador profesional de fútbol sala.

Hice lo que todo jugador de cantera sueña con hacer: llegar al primer equipo y ser el capitán

Isma es de Vilalba (Lugo) y llegó siendo prácticamente un niño a Santiago: "el balance es muy positivo, tenía 18 años cuando llegué (hace seis años), pasé por juvenil hasta el primer equipo. Es lo que cualquier jugador de cantera sueña con hacer, ir subiendo y ser el capitán".

Isma quiso agradecer a todo el equipo de fútbol sala su apoyo y experiencias en estos años. Esta es una despedida, aunque nos explicaba que "nunca se sabe. Yo considero Santiago mi segunda casa".

En el equipo y en la ciudad, ha dejado huella.

Os éxitos non só se miden en vitorias... tamén en persoas e ti es un dos mais valiosos que temos.

Foi un pracer compartir camiño xuntos.@Santiago_Futsal é a túa casa, sempre.

Moita sorte capitán, boterémosche de menos. https://t.co/PlfiUxgkJC — David Rial (@davidrialbello) September 12, 2020

�� Sabemos que botades en falta a alguén...

O noso capitán @Isma1616 non poderá seguir connosco esta temporada.

A nós fainos falta, pero loitar contra a pandemia do COVID é unha prioridade máis grande que o futsal agora mesmo.

���� Grazas por todo Isma, sabes que esta é a túa… pic.twitter.com/6p3vsWeTZE — Santiago Futsal (@Santiago_Futsal) September 12, 2020

EN MARZO DE 2020 ANUNCIÓ QUE SE INCORPORABA A LA ENFERMERÍA

Ismael Vázquez estudió enfermería, profesión que nunca antes había ejercido. Con la irrupción de la pandemia y recién acabados sus estudios, no se lo pensó. Lo dejó todo por ayudar: "Estos meses han sido difíciles. Dentro del hospital se ven muchas cosas que no se ven en los medios". Destacaba el gran esfuerzo de todos dentro del personal sanitario y no sanitario, desde personal de limpieza, celadores, auxiliares, médicos, enfermeros... "es una lucha de todos a una".

Isma estudió enfermería casi por vocación e influencia familiar: "Quería estudiar algo de la rama sanitaria, mi hermana estudió medicina y quería algo así, me gusta ayudar, colaborar con la gente... Mi vocación de pequeño siempre ha sido el fútbol sala, pero estudié enfermería. Es una profesión que a veces no está bien valorada, pero que reconforta".

Cuenta en COPE que nunca antes había trabajado en enfermería, pero no lo dudó en marzo, con la crisis sanitaria. Al principio su trabajo no estaba relacionado directamente con el coronavirus, pero ahora sí está en primera línea.

MENSAJE DE ISMAEL VÁZQUEZ A LA GENTE JOVEN

Siendo un deportista de éxito y muy joven, le preguntamos qué mensaje le mandaría a la gente joven, para que se tome con más seriedad la lucha contra la pandemia. Isma no lo duda: "Que sigan las recomendaciones de Sanidad. La mejor medida es la prevención". A la gente más irresponsable directamente le recomienda un paseo por un centro hospitalario: "Yo le invitaría, si quiere un día, venir conmigo al hospital, y le enseño las consecuencias que pueden ocurrir con irresopnsabilidades y ver cómo es el tema de verdad".