Bugallo teme que la escalinata de la Catedral no esté para el Apóstol, pero descarta proyecciones en Raxoi

En Santiago ha habido gente que no acaba de entender por qué los fuegos del Apóstol de Santiago se dejarán de tirar desde la Plaza del Obradoiro después de más de cuatro siglos de historia. Tradicionalmente se echaban desde el tejado de la Catedral y después pasaron a Raxoi. Nos cuenta el Alcalde la negativa a continuar desde estos emplazamientos por el riesgo de incendio y los destrozos del espectáculo: "No es tanto por los propios fuegos, como por los operarios que se mueven por los tejados".

Insistía en que el proyecto de rehabilitación de los tejados del Pazo de Raxoi será caro: al menos 700.000 €. Habrá, igualmente fuegos en esa noche del 24 de julio y el concello buscará una alternativa para que sean visibles desde la plaza.

Nos explicaba Sánchez Bugallo que habrá un espectáculo audiovisual, con la técnica de videomapping, con proyecciones en 3D sobre la Catedral y ya no sobre el Consistorio, aunque, a renglón seguido, nos mostraba su preocupación porque se pueda culminar a tiempo la restauración de la Escalinata del templo: "Volvieron a poner otra estructura allí para arreglar la entrada del Obradoiro de la Catedral y aun nos van a fastidiar el viodemapping también si no se llevan los andamios. Tengo muchas dudas de que estén esas obras para el 25 de julio".

¿Y si en la escalinata del Obradoiro siguen los andamios en julio? Se buscarán alternativas, pero el espectáculo tendrá la Catedral como protagonista y no Raxoi.

SOBRE LOS CAMELIOS DE FONSECA: "NO HAY UNA DECISIÓN TOMADA... Y VISTO LO VISTO, ALTAMENTE IMPROBABLE SU RETIRADA"

En las últimas horas se generaba un buen revuelo sobre la posible eliminación de los camelios en la plaza de Fonseca, a unos metros de la Catedral de Santiago.

El Alcalde apela a la calma de la ciudadanía, después de la polémica: no hay una decisión tomada. No es una actuación aprobada, sino que se trata de un estudio de los técnicos municipales para mejorar la vista de Fonseca.

En ese documento se desgranan actuaciones en la zona monumental que el gobierno local quiere acometer antes de 2021 y esa estaba entre las propuestas, pero no se va a llevar a cabo de momento. Bugallo nos manifestaba su sorpresa por la repercusión por la supresión de esos árboles: "Por cierto que no son de toda la vida. Ahí había unos jardines y en un momento determinado se plantaron los camelios, que yo reconozco que son unos árboles preciosos".

En el estudio, según nos confirmaba el regidor municipal "los técnicos decían que los camelios impiden una visión de la fachada de Fonseca y esa propuesta era para ponerla en valor, pero no hay una decisión tomada para retirarlos, y mucho menos de talarlos, en todo caso transplantarlos". No obstante, reconoce Bugallo que será altamente improbable su retirada, vista la reacción popular. Nos manifestaba su sorpresa en este sentido: "Me da una gran alegría la respuesta con temas muy concretos. Esta mañana recibí mensajes, whatsapps, correos electrónicos desde España, de Galicia, hasta de Buenos Aires". Así es que parece que esta discusión ha quedado zanjada.