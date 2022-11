Adán, vecino de Ames: "prefiero vivir de alquiler en Bertamiráns que en mi piso de Santiago"

La crisis demográfica no da tregua en Galicia: en lo que llevamos de año hubo 10.000 nacimientos y 28.000 fallecimientos. Los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que las defunciones casi multiplican por tres a los alumbramientos. Solo dos concellos rompen la tendencia general de la comunidad y registran más nacimientos que muertes: Salceda de Caselas, en el sur de la provincia de Pontevedra, y Ames, en A Coruña. Hoy en Cope Santiago nos acercamos a la segunda de "aldeas galas" que resisten.

Ames tiene frontera con la capital de Galicia y 31.000 habitantes: según el INE, en el último año nacieron 207 personas y fallecieron 170, así que el saldo vegetativo es positivo en 37 habitantes...y así, en positivo, lleva ya tres décadas.

¿ROBÁNDOLE VECINOS A SANTIAGO?

Lo más complicado casi es encontrar a alguien de Ames de toda la vida: su proximidad con Santiago convierte a esta población en un lugar estratégico para quien trabaja en casi cualquier punto de la comarca. Se mudan aquí desde concellos cercanos pero también hay quien viene de fuera de España buscando donde iniciar su proyecto de vida.

Maribel ha llegado desde Colombia hace apenas un año: "tengo amistades en Santiago, y pues allí los pisos son más caros y busqué por acá y este pueblo me pareció agradable, amañado", cuenta, "todo me queda cerca, me gusta".

Caso muy llamativo es el de Adán: llevaba 20 años viviendo en Compostela, pero decidió mudarse a Bertamiráns, uno de los dos núcleos urbanos con los que cuenta el ayuntamiento, cuando iba a nacer su primera hija. Y eso que tenía vivienda en propiedad en la capital de Galicia: "prefiero alquilar el mío de Santiago y estar viviendo aquí de alquiler que seguir en Santiago... los pisos allá son más viejos, más antiguos, más pequeños". Añade además que "en la mayoría de edificios hay viviendas de estudiantes y convivir con eso es muy complicado".





Audio





Olga, de Padrón, cuenta que en su caso la animó que tenía "más opciones de encontrar trabajo, puedo encontrar tanto en Santiago, Negreira..." Hay además un cierto efecto llamada: saber que hay mucha gente joven anima a otras familias a venirse. Nos lo cuenta Noelia, que hizo las maletas con su familia desde Negreira: "nos mudamos porque es un lugar muy fácil para los niños, hay mucho parque, tenemos la biblioteca, hay muchas actividades..." Opinión que comparte Patricia, llegada desde Muros: "é unha zona tranquila, onde a compra de vivienda é máis económica que en Santiago, cada vez hai máis aumento de nenos e tes todo próximo", asegura.

PRECIOS YA NO TAN BARATOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Eso sí, el tirón demográfico está empujando también al alza el precio de las viviendas: Félix cuenta a Cope que paga ahora casi el doble de alquiler que cuando llegó hace nueve años. Es músico y "Bertamiráns es un punto neurálgico...todas las orquestas pasan por Santiago y esto era lo más cercano y lo más asequible en su momento". Porque hace menos de una década pagaba "unos 250 euros y ahora estamos en 500, con servicios y todo...Por supuesto que entra a la palestra todo lo que está pasando... el gas, la luz, está todo más caro... pero los alquileres fueron del cielo a la tierra de la noche a la mañana"

Pero nadie piensa en moverse de aquí: compensa tener todo a mano, no como ocurría hace 30 años, cuando llegó Carmen: "era una zona que me gustaba ya... pero había una tienda solo de comestibles y mira lo que hay ahora de supermercados! No sé si había centro de salud, pero era muy poquita cosa, y la casa del concello no era la de ahora, era una pequeñita junto a la carretera". Recuerda que de aquellas "tenías que subir a Santiago para casi todo" pero ahora "se ve una ciudad, un poco más pequeña, pero como Santiago"

"VAN TODOS LOS NIÑOS Y TE DIVIERTES"

Entre las voces autorizadas a la hora de explicar por qué Ames es un ayuntamiento amable para las familias no pueden faltar, claro, las de la gente menuda. Camilo lo tiene claro: "¿qué me gusta del pueblo? Pues este parque", dice señalando la zona de juegos de la Plaza de Chavián. De nuevo, el efecto llamada: "van todos los niños, hay mucha gente y te diviertes". Mía tambien está encantada porque "hay muchos parques y tiene muchos amigos aquí...y además hay un colegio superchuli" asegura, en referencia al CEIP Agro do Muíño. Su hermana Leia es mucho más rotunda: es chuli todo". Pregunto si echan de menos algo y entonces Mía recuerda que durante la pandemia estuvieron en la aldea, en Negreira, y allí "alimentaba a las vacas y esas cosas... pero cuando volvimos, ya no podía". Así que, excepto por la falta de vacas, en Bertamiráns "por lo demás, todo bien".