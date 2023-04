Mediodía COPE Galicia 11/04/2023 De lunes a viernes a las 13.05 horas

Cada vez son mais os historiadores os que se están centrando no período cambiante da conformación do reino dos suevos no territorio da antiga Gallaecia e onde a figura de Martiño de Dumio, bispo de Braga, emerxe como un dos personaxes clave na conversión ao cristianismo da elite invasora e "en defintiva, para comezar a configurar o que somos hoxe en día"

Cóntanolo Manuel Gago, divulgador e cordinador da xornada "Martiño de Dumio, o reino suevo e a cultura galega" que organiza o Consello da Cultura de Galega e que reúne a expertos nestes principios da Alta Idade Media para analizar a relevancia deste pesonaxe nunha época "que estaba agochada, como obscurecida pero da que os novos descubrimentos arqueolóxicos e as novas tecnoloxías nos permiten saber moito mais", abrindo unhas posibilidades "apaisoantes para investigadores, mesmo os mais novos"