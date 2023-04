Mediodía COPE Galicia 05/04/2023 De lunes a viernes a las 13.05 horas

Un accidente acontecido esta pasada fin de semana no Ralli da Coruña despois de que uno dos vehículos participantes se esnafrara contra una vivenda tradicional de pedra situada nun pequeno núcleo rural por de manifesto, segundo a Asociación en defensa do patrimonio en Galicia (APATRIGAL) e necesidade de incrementar as medidas de seguridade para defender estas construccións e poñer en marcha un protocolo no que as administracións podan exixir e comprobar as medidas de seguridade que protexan estes elementos singulares ante posibles accidentes.

