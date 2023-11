Herrera en COPE de las Rías (10-11-2023) - 12:50

Preto de 700 socios da Asociación Boirense de Empresarios (ABE) decidiron que os premios anuais deste 2023 recaeran no establecemento Rosa Barcala co premio honirífico, Coaxial como mellor empresa e a Cetárea Angel Mar na categoría de mellor comercio. Falamos co seu responsable Ángel Mariño da historia deste negocio que iniciou o seu pai, recentemente falecido, no anos 90 do século pasado innovando no sistema de depuración de mariscos e que agora vende os seus productos en moitos puntos de España