La Policía Nacional detiene a dos personas por “colocar” billetes falsos de cincuenta euros

Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Ferrol-Narón, detuvieron el lunes de la pasada semana, 2 de diciembre, a dos individuos por un delito de estafa continuado.

Supuestamente ambos detenidos se iban alternando en la colocación de billetes en distintos establecimientos de hostelería de Ferrol, actuando de manera similar; solicitaban un pedido de escaso valor en un establecimiento hostelero, ya fuera físicamente o por teléfono, pagando dicho pedido con un billete de 50 euros con dimensiones similares a los de curso legal, pero carente de varias de las medidas de seguridad establecidas para ellos, y en los cuales se podía leer en letras por un lateral del billete entre otras palabras "THIS IS NOT LEGAL".

Tras este pago con dicho billete, el cual se entregaba doblado para evitar que se leyeran las letras, recibían la vuelta de la compra efectuada, obteniendo así dinero legal y el producto comprado.

AL MENOS DIEZ ESTABLECIMIENTOS

Se tiene constancia del reparto de los billetes en al menos diez establecimientos de la comarca, sin descartar que hubiera más establecimientos perjudicados, continuando con las gestiones para determinar dicho extremo y lograr el esclarecimiento pleno de los hechos, al igual que tampoco se descartan nuevas detenciones.

Los detenidos tenían fijado su domicilio en la comarca de Ferrol, quedando en libertad con cargos tras prestar declaración en sede policial.